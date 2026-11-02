Delta sur iPhone : Nintendo DS, Game Boy et Mega Drive dans une application gratuite

Delta réunit plusieurs consoles rétro sur iPhone et iPad. L’application est gratuite, mais vos fichiers de jeux restent à importer séparément.

Une Game Boy, une DS et une Mega Drive peuvent tenir dans la bibliothèque de votre iPhone grâce à Delta. Encore faut-il savoir ce que vous installez. Delta est gratuit sur l’App Store français, mais il faut importer ses propres fichiers de jeux autorisés. Son intérêt est de réunir dans une même application plusieurs générations de consoles, de la Game Boy à la Nintendo DS, avec aussi la Mega Drive.

Une application pour plusieurs générations de consoles

La fiche de Delta sur l’App Store mentionne les NES, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy et Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS et Sega Genesis, nom américain de la Mega Drive. L’application est proposée sur iPhone et iPad, avec des achats intégrés : « gratuit » décrit son téléchargement, pas l’absence de toute offre payante.

La version 2.0 remonte au 22 octobre 2026. Ce guide présente donc ce que l’application permet aujourd’hui, plutôt qu’une sortie qui aurait eu lieu ce soir. Avant de l’installer, vérifiez la compatibilité indiquée pour votre appareil sur la fiche officielle.

Delta accepte aussi des manettes, dont celles de PlayStation, Xbox et Nintendo compatibles mentionnées par son développeur. Vous pouvez ainsi choisir entre les commandes tactiles et un accessoire physique. Pour une session prolongée, ce choix d’ergonomie peut être aussi important que le nombre de consoles prises en charge.

Les jeux s’importent séparément avec le bouton « + »

Le guide officiel d’importation explique que Delta utilise des fichiers de jeux, souvent appelés ROM. Le bouton « + », en haut à droite de la bibliothèque, permet d’en ajouter. Chaque famille de console possède ses formats : par exemple .gba pour la Game Boy Advance ou .nds pour la Nintendo DS.

Un fichier destiné à une autre plateforme ne devient pas compatible en changeant simplement son extension. Si un import échoue, contrôlez d’abord le format et la console visée. Utilisez uniquement des jeux distribués avec autorisation ou des fichiers dont vous disposez légalement ; la présence d’un émulateur dans l’App Store ne donne aucun droit sur les catalogues des éditeurs.

Vérifiez votre sauvegarde avant de commencer une longue partie

Delta propose des sauvegardes d’état et une synchronisation via Google Drive ou Dropbox. La documentation du développeur rassemble les explications de ces fonctions. Elles peuvent faciliter le passage d’un appareil à un autre, mais mieux vaut vérifier votre configuration avant de compter dessus pour conserver une longue partie.

Pour commencer, choisissez un seul jeu autorisé, importez-le et testez les commandes. Créez ensuite une sauvegarde, fermez votre session et vérifiez que vous savez la retrouver. Cette courte prise en main permet de découvrir les gestes utiles sans commencer par organiser des dizaines de fichiers. Une fois ces gestes maîtrisés, vous pourrez étoffer votre bibliothèque sans perdre le fil de vos parties.

Illustration générée par IA pour Menow : smartphone et manette génériques, sans capture de Delta ni jeu reproduit.