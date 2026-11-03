FX Steam Launcher exécute SteamOS dans une machine virtuelle sur Mac Apple Silicon. Le projet reste expérimental et la compatibilité varie selon les jeux.

SteamOS sur Mac : ce projet fait tourner des jeux Windows, avec des limites à connaître

Le Mac peut afficher l’interface complète de SteamOS sans remplacer macOS. FX Steam Launcher exécute le système de Valve dans une machine virtuelle sur les Mac Apple Silicon, avec plusieurs couches de traduction pour les jeux Windows. Ce projet indépendant ne constitue pas une version Mac officiellement prise en charge par Valve ou Apple.

SteamOS tourne dans une machine virtuelle, pas à la place de macOS

Le dépôt original, nommé steamac, présente l’utilisation d’une image ARM64 de SteamOS, associée à libkrun et aux technologies de virtualisation du Mac. Les appels graphiques sont acheminés vers Metal grâce à des composants de traduction. Cette architecture explique pourquoi le simple démarrage de SteamOS ne garantit pas le bon fonctionnement de tous les jeux.

La documentation indique notamment un Mac Apple Silicon, macOS 15 ou plus récent et environ 150 Go d’espace disponible. Les instructions de compilation nécessitent plusieurs outils de développement. Ce n’est donc pas le même parcours que télécharger un jeu natif depuis une boutique et cliquer sur Jouer.

Selon le compte rendu du 2 novembre, la version 1.9.8 corrige une incompatibilité avec l’aperçu SteamOS 0.6.0. Un changement du système invité avait empêché l’initialisation graphique : c’est un exemple concret des ajustements encore nécessaires.

Une démonstration réussie ne garantit pas toute votre bibliothèque

Un jeu qui démarre et un jeu agréable à terminer ne sont pas deux résultats équivalents. Pour évaluer une démonstration, regardez le titre exact, la puce du Mac, les réglages graphiques et la séquence montrée. Une scène courte ne renseigne pas automatiquement sur une campagne entière, les chargements ou les fonctionnalités en ligne.

Le même raisonnement vaut pour les périphériques. La documentation distingue ce qui a été vérifié et ce qui reste à tester. Avant de préparer une installation, comparez votre matériel à ces indications et consultez les problèmes ouverts du projet.

Cette expérimentation est surtout intéressante pour les utilisateurs qui veulent comprendre jusqu’où leur Mac peut aller en jeu et acceptent de suivre un logiciel en développement. Pour un titre précis, commencez par vérifier ses solutions déjà disponibles sur macOS. Le projet ajoute une possibilité technique ; il ne transforme pas immédiatement toute la bibliothèque Windows en jeux Mac compatibles.

Illustration générée par IA pour Menow : ordinateur portable et manette génériques. Il ne s’agit pas d’une capture de SteamOS.