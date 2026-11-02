Supprimer une application sur iPhone ne résilie pas son abonnement. Voici où vérifier la facturation et comment trouver la commande d’annulation.

Vous avez supprimé l’application sur votre iPhone ? Vérifiez aussi son abonnement

L’application n’est plus sur votre iPhone, mais son nom revient sur un reçu de paiement ? Supprimer une app de l’iPhone ne résilie pas automatiquement l’abonnement associé. Apple le précise dans son assistance. Pour arrêter un renouvellement, il faut retrouver l’abonnement auprès de l’organisme qui le facture et l’annuler séparément.

Une app désinstallée peut toujours avoir un abonnement actif

La page Apple consacrée à la suppression des applications rappelle ce point avant de décrire la désinstallation. Retirer le logiciel libère de l’espace sur le smartphone ; cela ne constitue pas, à lui seul, une instruction d’arrêter une facturation récurrente.

Le piège peut se présenter après un essai, avec une application que vous n’utilisez plus, ou lorsque vous changez de service. Ne vous fiez donc pas uniquement à votre écran d’accueil pour savoir ce que vous payez encore. Le relevé des abonnements et les justificatifs de facturation apportent une information plus utile.

Ouvrez Réglages, votre nom, puis Abonnements

Pour un abonnement géré par Apple, le chemin officiel de résiliation sur iPhone est le suivant :

Ouvrez Réglages. Touchez votre nom en haut de l’écran. Entrez dans Abonnements. Sélectionnez le service concerné, puis choisissez l’annulation. Il peut être nécessaire de faire défiler sa fiche.

Apple indique que l’absence de bouton d’annulation, ou une mention d’expiration affichée en rouge, peut signaler que l’abonnement est déjà résilié. Lisez la date et le statut de la fiche au lieu de recommencer une procédure au hasard.

La présentation des abonnements dans l’App Store explique également la différence entre l’arrêt du renouvellement et la fin de la période déjà payée. Une résiliation ne signifie donc pas nécessairement une coupure immédiate de tout accès. Vérifiez ce que la fiche indique pour votre service.

Si le service n’apparaît pas, cherchez qui vous facture

Un abonnement acheté directement sur le site d’un service peut suivre un autre circuit. Pour identifier l’interlocuteur, commencez par le reçu correspondant au paiement : quel compte et quel vendeur y figurent ? Le simple fait d’utiliser l’application sur un iPhone ne prouve pas qu’Apple en gère la facturation.

Évitez aussi de confondre trois demandes : supprimer l’application, arrêter les prochains renouvellements et demander un remboursement. L’une ne prouve pas que les deux autres ont été effectuées. Après l’annulation, gardez la confirmation et notez la date de fin annoncée. Vous pourrez ainsi rapprocher la confirmation et le prochain relevé, au lieu de chercher à nouveau quel service avait été arrêté.