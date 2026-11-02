C&C France a été placée en liquidation le 28 octobre. Olys, filiale de LDLC, reprend trois boutiques à Toulouse, Labège et Tours.

Apple en France : C&C est liquidée, trois boutiques sont reprises par la filiale de LDLC

Trois boutiques vont changer d’enseigne après la liquidation de C&C France. Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé sa liquidation judiciaire le 28 octobre 2026, avec un plan de cession au profit d’Olys. Pour les clients qui achètent ou font réparer leurs appareils Apple chez ce revendeur, la question devient très concrète : quelle boutique poursuit son activité, sous quelle enseigne et avec quel interlocuteur ?

Trois adresses reprises à Toulouse, Labège et Tours

La fiche du mandataire judiciaire, actualisée le 2 novembre, mentionne le jugement et indique que la régularisation des actes est en cours. Le redressement judiciaire avait été ouvert le 2 septembre. Il faut donc distinguer la date du jugement de celle de sa mise à disposition dans ce dossier public.

De son côté, LDLC a annoncé le 29 octobre que sa filiale Olys reprenait trois boutiques de revendeurs agréés Apple : Toulouse, Labège et Tours. Le groupe prévoit leur ouverture sous enseigne LDLC en novembre 2026. Ce calendrier annoncé ne donne pas, à lui seul, un jour précis de réouverture pour chaque adresse.

La procédure concerne C&C France, pas Apple. Un revendeur indépendant et un Apple Store exploité directement par le fabricant ne sont pas la même entreprise. De même, la reprise annoncée de trois magasins ne permet pas de conclure que toutes les anciennes adresses de C&C continueront leur activité.

Commande ou réparation en attente : gardez les références de votre dossier

Pour préparer votre démarche, rassemblez d’abord les documents qui identifient votre dossier : facture, numéro de commande, justificatif de paiement ou bon de dépôt d’un appareil. Repérez le nom de la société et l’adresse du magasin inscrits dessus. Ces éléments seront plus utiles qu’une simple mention de l’enseigne sur une carte bancaire.

Avant de vous déplacer, vérifiez ensuite l’information donnée pour cette boutique précise. Une annonce nationale de reprise ne garantit ni la disponibilité immédiate de votre commande ni le traitement automatique de votre réparation par un autre magasin. Si vous contactez le repreneur ou les interlocuteurs de la procédure, décrivez votre situation et demandez une réponse adaptée à votre dossier, sans présumer d’un remboursement ou d’un transfert déjà acquis.

Pour Toulouse, Labège et Tours, l’annonce de novembre reste à compléter par les modalités locales : date d’ouverture, coordonnées et accueil des clients. Vérifiez ces précisions auprès de la boutique concernée avant votre déplacement.

Cette scène est une illustration générée par IA pour Menow. Elle ne représente pas une boutique C&C réelle.