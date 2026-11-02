PilotDesk permet de retrouver sur iPhone des agents lancés sur un Mac. Le téléphone contrôle la session ; le traitement reste sur l’ordinateur.

PilotDesk permet de suivre Claude Code ou Codex depuis l’iPhone : le travail reste sur le Mac

Une tâche d’agent lancée sur un Mac peut être suivie depuis l’iPhone avec PilotDesk. L’application propose de retrouver à distance les sessions de l’ordinateur. Selon sa fiche App Store, on peut retrouver depuis le téléphone des tâches Claude Code, Codex ou Gemini CLI. L’agent continue de fonctionner sur l’ordinateur : l’iPhone sert à le consulter et à intervenir.

Une télécommande pour vos sessions, pas un modèle exécuté sur l’iPhone

La présentation de PilotDesk associe accès au terminal, gestion de fichiers et contrôle distant. Pour les agents sur Mac, le développeur décrit des sessions qui continuent lorsque l’application du téléphone est fermée. Il annonce également un suivi d’état via Dynamic Island.

Ce fonctionnement peut répondre à un besoin simple : vérifier qu’une longue tâche s’est terminée, lire une demande de précision ou consulter le résultat sans rester devant l’écran du bureau. Il ne dispense pas le Mac de rester disponible. Un ordinateur éteint ou privé de connexion ne devient pas accessible parce que le téléphone possède encore du réseau.

Les fonctions varient selon l’ordinateur relié

PilotDesk annonce le terminal SSH pour Mac, Linux et Windows 10 ou 11. Le bureau distant présenté concerne Mac et Linux ; la fonction d’agents décrite vise le Mac. Il serait donc trompeur de promettre exactement la même expérience sur les trois systèmes.

Avant installation, partez de votre besoin réel. Accéder à quelques fichiers, observer un terminal et manipuler tout un bureau sont des usages différents. Consultez les exigences du composant hôte, celles de l’application et les éventuels achats intégrés affichés dans votre boutique. Nous ne déduisons pas un tarif français des seules fonctions décrites par l’éditeur.

L’accès distant mérite les mêmes précautions que l’accès au bureau

Le développeur cite plusieurs chemins de connexion, dont le réseau local et Tailscale. Évitez de transformer un essai en exposition improvisée de votre ordinateur sur Internet. Utilisez la méthode documentée correspondant à votre configuration et limitez les comptes aux droits réellement nécessaires.

Pour les tâches d’agent, gardez aussi une validation humaine lorsque des fichiers importants doivent être supprimés, des messages envoyés ou du code publié. Lire une réponse sur un petit écran n’offre pas forcément le même recul qu’une revue complète sur ordinateur. PilotDesk peut raccourcir la distance avec votre session ; il ne remplace pas la vérification du travail produit.

Image à la une : illustration générée par IA pour Menow ; pas une interface PilotDesk.