Cisco Talos décrit VOLTA, un malware Windows qui peut utiliser l’IA après le vol de données pour classer les ressources des victimes.

VOLTA vole des données puis demande à une IA de repérer les victimes les plus rentables

Le vol de mots de passe n’est que la première étape. Des chercheurs de Cisco Talos décrivent VOLTA, un logiciel malveillant pour Windows qui peut ensuite envoyer un dossier à un modèle d’IA afin d’évaluer ce qu’un attaquant pourrait tirer de la victime. L’IA intervient après la collecte des informations, pour les trier et les relier, et non comme une porte d’entrée magique dans l’ordinateur.

Le but est de transformer des fichiers volés en dossier exploitable

Dans son analyse publiée le 31 octobre, Ryan Fetterman, de Talos, décrit un voleur de données capable de récupérer des identifiants, des sessions et des informations liées aux portefeuilles de cryptomonnaies. Une couche IA facultative classe ensuite les éléments selon leur valeur potentielle pour l’opérateur.

Ce n’est plus seulement une liste de comptes. Le rapprochement d’informations dispersées peut permettre de comprendre quelles ressources appartiennent à la même personne. Pour la victime, le danger dépasse donc le mot de passe d’un service isolé : des accès personnels et professionnels présents sur un même ordinateur peuvent se retrouver dans le même dossier.

Une session ouverte peut compter autant qu’un mot de passe

Talos décrit aussi l’exploitation de sessions volées pour enrichir les informations collectées. Le logiciel est conçu pour pouvoir s’effacer après exécution. Supprimer un fichier suspect visible sur le bureau ne suffit donc pas à établir que les accès n’ont jamais été exposés.

En cas de compromission confirmée, le rapport recommande de révoquer les jetons concernés et de changer les mots de passe. Ces deux gestes répondent à des problèmes différents : remplacer un secret et fermer les accès déjà autorisés. Les procédures exactes dépendent des services touchés ; utilisez leurs pages officielles de gestion des connexions.

Le risque ne se limite pas aux personnes qui utilisent une IA

Dans ce scénario, c’est l’attaquant qui sollicite un modèle. Ne jamais ouvrir ChatGPT ou Claude ne protège donc pas, à lui seul, d’un logiciel installé sur le PC. Le point de départ reste la sécurité de la machine et de ses accès.

Le rapport ne démontre pas une campagne visant spécifiquement les lecteurs français et ne fournit pas un taux d’infection national. Il met en évidence une évolution précise : l’analyse de données dérobées peut être partiellement automatisée. Pour un poste professionnel, un soupçon d’infection doit être remonté au service informatique afin qu’il puisse examiner l’ensemble des sessions et des comptes exposés, au lieu de traiter uniquement l’application qui semble avoir posé problème.

Image à la une : illustration générée par IA pour Menow ; pas une photographie d’une attaque réelle.