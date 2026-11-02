Bionic ajoute un terminal et la lecture vocale locale sur Windows et Linux

Bionic 1.1.10 ajoute un terminal public et la lecture vocale locale sur Windows et Linux. Voici les nouveautés et les limites à connaître.

Faire lire une réponse par un modèle exécuté sur sa machine et retrouver un terminal dans l’application : Bionic 1.1.10 ajoute plusieurs outils concrets aux usages d’IA locale. La version publiée le 29 octobre étend notamment la lecture vocale sur l’appareil à Windows et Linux, après le Mac. Cette fonction locale ne veut pas dire que toute activité de l’application devient automatiquement hors ligne.

Le terminal arrive dans les versions publiques

Le journal officiel de Bionic 1.1.10 annonce la disponibilité du terminal intégré dans les distributions publiques. Il mentionne aussi des profils de shell configurables et plusieurs corrections liées au clavier, au presse-papiers et à l’accessibilité de cette zone.

Le terminal donne accès à de vraies commandes. Le conserver près de la conversation peut faciliter le suivi d’un projet, mais une instruction proposée par une IA mérite toujours d’être lue avant exécution. Vérifiez notamment le dossier concerné et les effets attendus lorsqu’une commande modifie des fichiers. Une interface plus pratique ne change pas les conséquences d’une opération sur votre système.

Les Mac Apple Silicon reçoivent aussi un nouveau moteur

Les notes citent le moteur oMLX, de nouvelles possibilités de décodage spéculatif pour MLX, ainsi que des améliorations de compatibilité pour les Mac M5. Bionic ajoute également un aperçu des fichiers Excalidraw dans les conversations et fait évoluer ses composants d’exécution.

Ces changements n’annoncent pas un gain de vitesse identique sur toutes les machines. La taille du modèle, la mémoire disponible et le moteur employé déterminent les conditions réelles d’exécution. Avant de remplacer une configuration qui fonctionne, conservez les références du modèle et des réglages utilisés : c’est la base pour comparer proprement avant et après mise à jour.

La lecture vocale locale a un coût en ressources

Sur les Mac dotés de moins de 32 Go de mémoire, le chargement automatique du modèle vocal est désormais désactivé par défaut. Ce réglage illustre une contrainte souvent oubliée : ajouter une fonction exécutée sur l’appareil demande de la mémoire en plus du modèle de conversation.

Sur Windows et Linux, commencez donc par vérifier les ressources disponibles et les modèles effectivement chargés. Et si la confidentialité motive votre choix, examinez séparément chaque fonction : exécution locale d’un modèle, téléchargement initial de fichiers et connexion à un service distant correspondent à des échanges différents. Le terme « local » doit décrire le traitement utilisé, pas servir de garantie générale sans contrôle des réglages.

Image à la une : illustration générée par IA pour Menow ; pas une capture de Bionic.