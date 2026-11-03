Le guide officiel de Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered distingue les combattants par style. Voici quatre profils pour débuter sans choisir au hasard.

Godzilla arrive sur PS5 : quatre profils de monstres pour choisir votre premier combattant

Choisir le monstre le plus impressionnant n’est pas forcément le meilleur moyen de prendre le jeu en main. Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered arrive sur PS5 le 3 novembre, avec 12 combattants aux profils différents. Le guide officiel publié la veille permet de préparer son premier choix sans prétendre établir une liste des meilleurs personnages après test.

Godzilla pour l’équilibre, Ghidorah pour garder ses distances

Le guide PlayStation décrit Heisei Godzilla comme un point de départ équilibré, avec une réserve de santé importante. King Ghidorah privilégie le contrôle à distance, au prix d’une mobilité et d’un corps-à-corps moins favorables.

Deux autres styles donnent une idée du choix proposé : Rodan mise sur la vitesse mais encaisse mal, tandis qu’Anguirus s’appuie sur la défense et la contre-attaque. La puissance d’une attaque ne suffit donc pas à définir la facilité d’un personnage. Ses déplacements et sa capacité à supporter une erreur comptent aussi dans la prise en main.

Pour vos premières parties, choisissez ce que vous voulez apprendre : rester au contact, maintenir l’adversaire à distance ou profiter de sa prise de risque. Garder cette intention pendant quelques combats rend les essais plus lisibles que changer de monstre après chaque défaite.

Avec un profil équilibré, observez d’abord la distance à laquelle vos attaques touchent. Avec un personnage rapide, regardez si vous réussissez à vous dégager après avoir frappé. Pour un style défensif, cherchez à reconnaître les moments où l’adversaire termine son action plutôt qu’à attendre sans objectif.

Ce sont des pistes de prise en main, pas des commandes ou des enchaînements que Menow aurait vérifiés dans le jeu. Le guide officiel reste la référence pour les particularités détaillées de chaque monstre.

Après quelques essais, notez surtout ce qui vous gêne : manque de portée, lenteur ou difficulté à résister. Votre deuxième personnage pourra répondre à ce problème précis. Cette approche donne une raison de parcourir le roster et évite de confondre un style qui ne vous convient pas avec un combattant nécessairement mauvais.

Illustration générée par IA pour Menow : manette générique, sans image du jeu Godzilla ni modèle officiel reproduit.