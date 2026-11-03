La Switch 2 exige une microSD Express pour étendre le stockage des jeux. Une ancienne carte peut servir à importer des captures, avec des limites précises.

Nintendo Switch 2 : pourquoi votre ancienne microSD ne suffit pas pour installer vos jeux

Votre ancienne Switch avait déjà une carte mémoire bien remplie ? Ne comptez pas forcément la réutiliser pour installer des jeux sur la suivante. La Nintendo Switch 2 exige une carte microSD Express pour son stockage supplémentaire. Une microSD ordinaire peut entrer dans le lecteur sans répondre aux exigences de la console.

La mention Express est indispensable pour installer des jeux

La FAQ française de Nintendo explique que la vitesse de ce format est nécessaire au fonctionnement des jeux. Une carte de grande capacité, même rapide dans son ancienne console, ne devient donc pas compatible simplement parce qu’elle dispose d’assez de place.

La carte Express est vendue séparément. Elle peut accueillir les logiciels téléchargeables, leurs mises à jour, les contenus additionnels et les captures. En revanche, les sauvegardes de progression restent dans la mémoire de la console : Nintendo précise qu’elles ne peuvent pas être enregistrées ni copiées sur la carte.

Cette différence est facile à manquer. Le fichier qui installe le jeu, la mise à jour qui le complète et la sauvegarde qui conserve votre progression sont trois éléments distincts. Acheter une carte pour gagner de la place n’équivaut pas à créer une copie de sécurité de sa partie.

Votre ancienne carte garde un usage pour les captures

Nintendo prévoit l’importation des captures d’écran et des vidéos enregistrées sur une microSD utilisée dans une Switch. La carte permet alors de transférer ces souvenirs dans la mémoire de la Switch 2, selon l’option d’importation prévue par la console. Cette exception ne permet pas de la transformer en espace d’installation pour les jeux.

Avant de remplacer votre carte, faites donc deux listes : les jeux à installer et les captures à conserver. Vous éviterez de confondre le besoin d’espace avec le transfert de votre bibliothèque ou de vos souvenirs de jeu.

Sur la fiche du vendeur, cherchez explicitement microSD Express

Sur une fiche de vente, cherchez explicitement la mention microSD Express dans la description et sur le produit présenté. Une photo générale, le seul nom microSDXC ou la capacité annoncée ne répondent pas à cette question de compatibilité.

Comparez ensuite le prix de la capacité dont vous avez besoin, auprès d’un vendeur identifié. Cette exigence existe déjà : le guide explique le choix du format, sans présenter une nouvelle restriction ou une promotion. Le bon repère reste le format accepté, avant le nombre de gigaoctets affiché sur l’emballage.

Image : Nintendo.