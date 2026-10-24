Les classements de septembre publiés par Sony montrent un succès des deux côtés de l’Atlantique, avec une première place différente selon la région.

Wolverine mène le classement américain, mais le football garde l’avantage en Europe. Les tableaux de septembre publiés par Sony le 22 octobre placent Marvel’s Wolverine en tête des téléchargements PS5 aux États-Unis et au Canada. Sur le PlayStation Store européen, le jeu termine deuxième derrière EA Sports FC 27.

Les deux jeux échangent donc leurs positions selon la région. Pour un joueur français, le classement européen raconte une concurrence plus serrée que ne le laisserait penser un simple titre annonçant Wolverine en tête des ventes.

Deuxième en Europe, devant plusieurs sorties et un habitué du classement

Les tableaux officiels de Sony placent ensuite The Blood of Dawnwalker, Halloween puis GTA V dans le top cinq européen sur PS5. Wolverine se situe ainsi devant ces titres dans la sélection mensuelle de la boutique.

L’indicateur porte sur les téléchargements du PlayStation Store. Il ne fournit pas le total mondial des exemplaires vendus et ne permet pas d’ajouter les achats physiques au résultat. Sony ne donne pas non plus ici le nombre d’unités qui sépare le premier du deuxième.

C’est ce qui rend une lecture régionale intéressante : la même sortie peut dominer une boutique sur un territoire tout en étant devancée ailleurs. Le classement suffit à établir une forte présence commerciale de Wolverine, sans permettre de calculer sa part de marché.

Le record évoqué aux États-Unis porte sur le chiffre d’affaires

Dans un compte rendu des données américaines de Circana, Push Square indique que Wolverine réalise le plus gros lancement d’un jeu édité par Sony depuis Helldivers 2 en chiffre d’affaires aux États-Unis. Cette comparaison ne recouvre pas exactement le tableau européen du PlayStation Store : le territoire et la métrique diffèrent.

Elle renforce néanmoins l’idée d’un lancement important pour Sony. Il serait abusif d’en déduire directement une rentabilité, un record mondial de joueurs ou un nombre d’exemplaires : ces informations ne figurent pas dans les données présentées.

Le classement européen apporte ainsi une information précise sur la place prise par Wolverine dans les achats numériques du mois. Pour évaluer l’état actuel du jeu, les corrections apportées à Wolverine restent un complément utile : elles répondent à la question de l’expérience de jeu, que les résultats commerciaux ne mesurent pas.