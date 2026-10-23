Sur Steam, Ace Combat Zero se sépare enfin de l’installation d’Ace Combat 8

Le bonus de précommande dispose enfin de sa propre application PC. Il faut distinguer ce téléchargement indépendant d’une nouvelle vente ouverte à tous.

Le classique Ace Combat Zero peut enfin se détacher de l’installation d’Ace Combat 8 sur PC. Une application Steam séparée est apparue le 22 octobre pour ce bonus de précommande, jusque-là lié à un téléchargement commun de 136 Go selon PC Gamer. Les détenteurs du bonus gagnent surtout une façon plus simple de gérer les deux jeux.

Le droit d’accès reste celui du bonus de précommande d’Ace Combat 8: Wings of Theve. La nouvelle fiche sert à distinguer le logiciel et ses fichiers ; elle ne présente pas une vente autonome ouverte à tous les comptes Steam.

Pourquoi le jeu n’apparaît pas dans la recherche Steam

La fiche officielle d’Ace Combat Zero affiche une sortie au 22 octobre et précise qu’elle est retirée des résultats de recherche à la demande de l’éditeur. Le fait de ne pas la retrouver en tapant son nom dans la boutique est donc cohérent avec ce statut.

Pour les détenteurs du bonus, l’intérêt est de pouvoir distinguer les deux jeux plutôt que de gérer le classique à travers une installation plus imposante. La place réellement occupée par cette application doit être vérifiée dans Steam : aucun volume final précis n’est annoncé ici pour le nouveau téléchargement.

Cette séparation facilite aussi la lecture de ce que l’on possède. Une entrée dans la bibliothèque, une fiche publique et une offre d’achat sont trois choses différentes. Ouvrir la page du jeu prouve son existence sur Steam, sans attribuer pour autant la licence au compte qui la consulte.

Le style de pilotage influence aussi les adversaires

Bandai Namco décrit le système Ace Style comme l’une des particularités de cet épisode. La manière de jouer et les choix pendant les missions influencent la jauge, certaines communications radio et les as ennemis rencontrés. Le retour du jeu offre donc autre chose qu’une simple suite de missions de vol à parcourir dans un ordre fixe.

Steam indique une interface et des sous-titres en français, avec des voix en anglais et en japonais. Cette distinction aide à savoir ce que contient la version PC avant de confondre traduction des textes et doublage intégral.

Dans sa mise à jour du 22 octobre, PC Gamer confirme l’apparition de la page autonome. C’est cette modification de distribution qui constitue l’actualité, plutôt qu’une nouvelle annonce du bonus lui-même.

Les joueurs qui l’avaient laissé de côté à cause de l’installation commune disposent ainsi d’un motif concret pour retourner dans leur bibliothèque. Le gain porte sur la gestion des jeux déjà acquis ; une éventuelle commercialisation séparée demanderait une autre annonce.