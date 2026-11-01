Windows 11 teste des commandes Android dans la recherche, avec une attente pour l’iPhone

La recherche de Windows 11 teste de nouvelles façons d’agir sur un téléphone Android associé au PC. Dans la version expérimentale 26340.9843 du 30 octobre, Microsoft ajoute des commandes d’appel, de SMS et de mode Ne pas déranger. L’iPhone devra attendre : sa prise en charge est annoncée pour le début de 2027.

Le téléphone doit déjà être relié au PC

La note officielle de Microsoft précise qu’il faut un téléphone compatible connecté par Phone Link, connu en français sous le nom Mobile connecté. La recherche devient un point d’accès à des actions de la liaison existante.

Cela n’équivaut pas à prendre la main sur n’importe quel smartphone. Un téléphone non associé, ou qui ne remplit pas les conditions du service, ne devient pas accessible simplement parce que l’on saisit son nom dans Windows. Pour un utilisateur déjà équipé, l’intérêt est de raccourcir le chemin vers l’action, sans ouvrir systématiquement une autre fenêtre.

Volume et luminosité se règlent aussi depuis les résultats

Microsoft teste également des curseurs intégrés pour modifier le volume, la luminosité de l’écran ou la taille du pointeur. Le résultat d’une recherche peut ainsi proposer directement une commande, au lieu de n’être qu’un lien vers une page de réglages.

Ce sont deux usages différents réunis dans la recherche : retrouver quelque chose et accomplir un geste. Un aperçu de fichier aide à reconnaître le document avant de l’ouvrir ; un curseur permet de modifier un paramètre sans quitter la zone de résultats.

Ce qui est annoncé, et ce qui ne l’est pas encore

Les commandes du téléphone concernent Android compatible dans ce test .

. L’iPhone est annoncé pour le début de l’année suivante, sans jour de disponibilité indiqué.

La distribution dans le canal expérimental est progressive : tous les testeurs ne reçoivent pas nécessairement les mêmes options en même temps.

La nouveauté se distingue des intégrations du téléphone dans Démarrer et les réglages rapides déjà présentées par Microsoft. Cette fois, le point d’entrée est la recherche elle-même. Un PC français stable ne doit donc pas être considéré comme privé d’une fonction promise à tous : il s’agit encore d’une expérience en cours d’évaluation.