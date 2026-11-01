Meta aurait construit un robot humanoïde avec Fourier : ce que l’on sait du projet

Meta aurait construit un prototype de robot humanoïde avec la société chinoise Fourier et travaillerait sur une deuxième version. L’information a été rapportée le 31 octobre par The Information, puis relayée par Reuters. Ce stade de développement ne constitue pas une annonce de produit disponible à l’achat.

Illustration originale : enseigne Meta fictive, sans représentation du prototype.

Un prototype rapporté par la presse, sans fiche produit publique

Reuters attribue ces informations à The Information et à des personnes connaissant le projet. L’agence précise ne pas avoir pu les vérifier immédiatement de manière indépendante.

Le périmètre confirmé du récit reste donc limité : un partenaire nommé, un premier prototype rapporté et une deuxième version en préparation. Il ne fournit pas de caractéristiques permettant de comparer ce robot avec un appareil commercial, ni de calendrier de livraison français.

Faire agir un robot pose une autre question que faire répondre une IA

Un humanoïde peut évoquer une silhouette familière, mais cette forme ne prouve pas ses capacités. Comprendre une consigne, reconnaître les objets qui l’entourent et réaliser un mouvement dans un espace réel sont des étapes distinctes. Une démonstration réussie sur une tâche ne suffirait pas non plus à garantir tous les usages domestiques que l’on peut imaginer.

Il manque encore une démonstration documentée du prototype concerné pour juger ce qu’il accomplit réellement. La présence du nom Meta ne permet pas de lui attribuer automatiquement les fonctions de ses assistants logiciels. De la même façon, les performances d’un autre robot de Fourier ne décrivent pas nécessairement cet appareil.

Ce qu’il faudra chercher dans une prochaine présentation

Les éléments décisifs seraient la tâche effectuée, les conditions de l’essai, la part de contrôle humain et la possibilité de reproduire le résultat. Ils aideraient à distinguer une démonstration de laboratoire d’un service utilisable au quotidien.

Pour l’instant, l’intérêt de cette information est de signaler une avancée matérielle présumée dans les projets de Meta. Aucun lancement grand public en France ne peut en être déduit. La prochaine information utile sera une démonstration dont on connaît les conditions, plutôt qu’un rendu de robot sans provenance.