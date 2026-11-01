iPad mini 8 : Apple réduit la batterie, mais conserve sa promesse d’autonomie

Le nouvel iPad mini embarque moins d’énergie que son prédécesseur, sans baisse de l’autonomie annoncée par Apple. Les caractéristiques de la batterie, mises en lumière le 31 octobre par MacRumors, donnent 18,9 Wh pour la huitième génération, contre 19,3 Wh auparavant. La promesse d’usage reste de dix heures en Wi-Fi ou en lecture vidéo.

Image : iPad mini 7, utilisé comme référence de génération précédente dans cette comparaison.

La baisse de capacité est d’environ 2 %

La différence atteint 0,4 Wh, soit environ 2,1 % de la capacité précédente. Les wattheures permettent ici de comparer directement la quantité d’énergie stockée. Dans sa lecture des spécifications Apple, MacRumors souligne que l’estimation d’autonomie reste identique.

Cette combinaison ne constitue pas un résultat de test indépendant. Elle indique qu’Apple conserve le même objectif d’usage avec une réserve plus petite. Déterminer la part du processeur, de l’écran ou des réglages dans ce résultat demande des mesures que la seule capacité de batterie ne fournit pas.

Modèle Énergie de la batterie iPad mini 7 19,3 Wh iPad mini 8 18,9 Wh

Les 78 heures de l’étiquette européenne ne sont pas 78 heures de vidéo

La fiche réglementaire Apple du modèle A3595 indique 4 900 mAh et 78 heures d’endurance par cycle, selon le protocole de l’étiquette énergétique. Ce chiffre répond à un autre scénario que les dix heures annoncées pour la navigation ou la vidéo.

On ne peut donc pas comparer les deux valeurs comme si Apple avait multiplié l’autonomie. Pour choisir une tablette destinée aux films en train, l’estimation vidéo répond mieux à la question que le chiffre isolé de l’étiquette. Pour comparer des fiches européennes, il faut au contraire garder le même protocole et la référence exacte.

La durée de vie de la batterie est encore une autre mesure

Le document mentionne aussi une endurance d’au moins 1 000 cycles. Cette donnée décrit la tenue de la batterie au fil des recharges. Elle ne mesure pas le nombre d’heures obtenu entre deux branchements.

Les essais devront départager finesse et endurance réelle

Apple a annoncé cet iPad mini OLED pour la France, avec une puce A20 Pro et un boîtier plus fin. Ces changements rendent une comparaison à usage identique particulièrement utile : même luminosité, même connexion et même tâche.

En attendant ces mesures, la baisse de capacité ne suffit ni à condamner l’autonomie ni à promettre une meilleure efficacité dans tous les usages. Le chiffre le plus parlant pour l’acheteur sera celui du scénario qu’il pratique réellement, notamment le jeu, la vidéo ou le travail connecté.