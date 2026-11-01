Windows 11 teste le contrôle du micro et de la caméra application par application

Autoriser un logiciel de visioconférence à utiliser la caméra sans ouvrir le même accès à toutes les applications de bureau : Windows 11 teste un contrôle plus fin. La version Insider bêta 26220.9836, publiée le 30 octobre, ajoute des autorisations individuelles pour la caméra, le microphone et la localisation.

Illustration originale : webcam et cache de confidentialité.

Les applications de bureau sortent du réglage collectif

Dans sa note de version officielle, Microsoft décrit le changement pour les logiciels de bureau traditionnels. Jusqu’ici, leur accès à ces ressources reposait sur un réglage commun. Le test permet d’accepter ou de refuser chaque application séparément.

Les commandes se trouvent dans Paramètres, Confidentialité et sécurité, puis dans la rubrique Caméra, Microphone ou Localisation. Une application qui n’a pas encore demandé l’accès doit afficher une demande lors de sa première utilisation de la ressource.

Pour un PC partagé entre travail et loisirs, l’intérêt est concret : on peut distinguer le besoin du logiciel que l’on ouvre pour une réunion de celui d’un autre programme installé. Le choix porte sur la ressource demandée, plutôt que sur une autorisation générale accordée à tout un ensemble de logiciels.

Les décisions déjà prises sont conservées

La mise à jour ne remet pas les autorisations à zéro. Microsoft indique que les accords et les refus existants restent appliqués. Les règles d’entreprise continuent également de fonctionner.

Ce détail évite de confondre apparition de nouvelles commandes et fermeture automatique des anciens accès. Si vous participez au test, la page des autorisations sert justement à relire les décisions actuelles et à les affiner lorsque c’est utile.

Le nom affiché peut demander une vérification

Microsoft prévient que des applications reposant sur un composant partagé ou une expérience hébergée dans un navigateur peuvent apparaître sous un nom inattendu. D’autres peuvent être indiquées comme non signées lorsque l’éditeur ne peut pas être vérifié. Une demande imprévue mérite donc d’être rapprochée du logiciel que vous venez réellement d’ouvrir.

Il s’agit encore d’une bêta, pas du Windows de tous les PC

Cette annonce concerne le canal Insider bêta et cette version précise. Elle ne permet pas d’affirmer que tous les utilisateurs français disposent déjà des commandes. Pour un ordinateur utilisé au quotidien, l’information à retenir est la direction du changement : davantage de choix par logiciel, avec un calendrier grand public encore à préciser.