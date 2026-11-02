À Strasbourg, les données de 230 000 comptes clients des transports ont été dérobées

Un message qui connaît votre nom et votre abonnement n’est pas forcément envoyé par votre transporteur. À Strasbourg, la CTS a révélé un vol de données concernant environ 230 000 comptes clients. Les personnes touchées ont été prévenues par courriel. Selon l’entreprise, les mots de passe et les coordonnées bancaires ne font pas partie des informations dérobées.

Des données d’identité et de compte, pas les cartes bancaires

Dans leur reportage publié le 28 octobre, les Dernières Nouvelles d’Alsace rapportent les explications de la compagnie : les informations concernées comprennent les nom et prénom, la date de naissance, l’adresse et l’identifiant de compte. La CTS indique avoir stoppé l’exfiltration et renforcé la sécurité autour du site.

L’entreprise annonce une déclaration auprès de la CNIL et le dépôt d’une plainte. Le nombre communiqué porte sur des comptes clients ; il ne faut pas le transformer en nombre de voyageurs distincts ou de cartes bancaires compromises. Pour connaître les informations associées à votre dossier, le message individuel de la compagnie reste l’élément à consulter.

Le piège possible : un faux message sur votre abonnement

La CTS prévient que les données peuvent servir à rendre des tentatives d’hameçonnage plus crédibles. Elle rappelle ne pas demander de transaction financière ni de coordonnées bancaires par courriel. Un message évoquant un remboursement ou une régularisation mérite donc une vérification indépendante, même s’il utilise des renseignements exacts.

Ces exemples décrivent des scénarios possibles, pas des arnaques dont la réalisation aurait été établie dans cette affaire. Le danger est de prendre la connaissance de votre identité pour une preuve de l’identité de l’expéditeur.

Vérifier la demande en dehors du message reçu

Cybermalveillance.gouv.fr recommande de lire la notification de fuite afin d’identifier les données touchées, puis de contacter directement l’organisme en cas de doute. Utilisez ses coordonnées officielles ou votre accès habituel au service plutôt que le lien fourni dans un message inattendu.

Si un interlocuteur réclame un code, un mot de passe ou une opération bancaire urgente, prenez le temps de vérifier par un autre canal. En cas d’utilisation frauduleuse de vos informations, conservez les courriels, les adresses de pages et les captures utiles à un signalement ou à une plainte.

La fuite signalée ne prouve pas qu’un paiement a été réalisé à votre place. Elle impose surtout de vérifier autrement les demandes qui arrivent après l’incident : un nom, une adresse ou un identifiant exacts ne suffisent plus à authentifier un message.