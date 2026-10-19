Windows 11 prépare un clic droit que vous pourrez enfin personnaliser

Une commande utile cachée dans un sous-menu, une autre que l’on n’utilise jamais au premier plan : le clic droit de Windows 11 impose encore souvent ses choix. Microsoft teste désormais un menu contextuel personnalisable dans le canal Release Preview. L’annonce du 16 octobre concerne les versions 25H2 et 26H2, avec une activation progressive.

Un réglage pour choisir les commandes visibles

Les notes officielles de Microsoft décrivent une entrée de personnalisation placée en bas du menu. Elle ouvre les réglages permettant d’adapter plusieurs éléments du clic droit, au lieu de passer par un outil externe.

Les choix annoncés portent notamment sur l’affichage de commandes comme Envoyer vers, Créer un raccourci ou Imprimer. Les extensions d’applications peuvent également être présentées dans le menu principal ou regroupées. L’enjeu est de rapprocher les actions du travail réellement effectué, plutôt que de multiplier les entrées systématiquement visibles.

Autre changement utile pour la lisibilité : plusieurs actions courantes, dont Copier, Coller et Renommer, peuvent être présentées avec du texte plutôt que sous la seule forme d’icônes. Pour quelqu’un qui intervient rarement sur les fichiers, reconnaître un mot est parfois plus direct que mémoriser un pictogramme.

Release Preview ne signifie pas disponible sur tous les PC

Cette évolution figure dans KB5127936, correspondant aux builds 26200.9807 pour Windows 11 25H2 et 26300.9807 pour 26H2. Ce sont des versions du programme Insider. La présence d’un numéro de mise à jour dans une actualité ne suffit donc pas à conclure que le réglage attend déjà tous les utilisateurs dans Windows Update.

Microsoft précise en outre que les nouveautés concernées arrivent progressivement. Deux ordinateurs inscrits dans le même canal peuvent ne pas recevoir la fonction au même moment. L’annonce ne fournit pas de calendrier particulier pour les PC français.

Avant de chercher cette option, vérifiez la version installée et votre participation éventuelle au programme Insider. Si le menu ne propose encore aucune personnalisation, ce seul constat n’indique pas une panne. Il peut simplement refléter le canal de mise à jour ou le déploiement en cours.

Pour ceux qui envisagent une évolution du système, notre point sur les vérifications avant Windows 11 26H2 permet de replacer ce changement dans son contexte. Personnaliser un clic droit répond à une gêne quotidienne ; cela ne justifie pas, à lui seul, de modifier précipitamment le canal de mise à jour d’un PC de travail.