Il modifie sa RTX 5090 pour l’alimenter avec quatre prises à 8 broches

Quatre grosses prises d’alimentation à la place du seul connecteur habituellement visible : la modification de DallasGrave ne passe pas inaperçue. Ce passionné a présenté sur Reddit un circuit permettant d’alimenter une RTX 5090 par quatre connecteurs PCIe à 8 broches. L’objectif revendiqué est de mieux répartir le courant entre les contacts.

La publication initiale date du 15 octobre. Des articles parus ensuite ont remis ce montage en circulation, mais il faut le distinguer d’un précédent projet du même auteur, qui ajoutait deux prises auxiliaires.

Le nouveau circuit change le chemin de l’alimentation

Dans sa présentation du montage à quatre prises, DallasGrave décrit une conversion qui peut alimenter la carte sans employer le connecteur 12V-2×6 d’origine. C’est la différence centrale avec une simple dérivation conservant l’alimentation habituelle en complément.

Le principe recherché est de répartir la charge sur davantage de contacts. À puissance comparable, changer cette répartition peut réduire le courant qui traverse chacun d’entre eux. Cela explique l’intention du projet ; cela ne permet pas, à partir de photos seules, de certifier la qualité électrique du montage.

Ce n’est pas un adaptateur à brancher sur sa carte

Le travail présenté suppose une intervention matérielle et des raccordements directement sur la carte. Il ne s’agit donc pas d’un accessoire qu’un propriétaire de RTX 5090 pourrait simplement insérer au bout de son câble en suivant la photo. La fabrication du circuit et les connexions font partie intégrante de la modification.

Cette distinction est essentielle devant une image spectaculaire. Deux solutions peuvent afficher les mêmes prises en façade tout en sollicitant des chemins électriques différents. Le nombre de connecteurs ne renseigne pas, à lui seul, sur la qualité des soudures, les protections ou l’échauffement de l’ensemble.

L’auteur revendique une diminution du courant par contact et présente ses essais. Ces résultats restent ceux d’un prototype modifié par son créateur. Ils ne démontrent pas la disparition de tous les risques de surchauffe, ni une validation de Nvidia ou du fabricant de la carte.

Pour les utilisateurs français, ce récit montre surtout pourquoi l’alimentation d’un GPU puissant mérite autant d’attention que son refroidissement. La puissance annoncée sur un bloc ne décrit pas tout le trajet de l’énergie : câbles, contacts et raccordements interviennent aussi. Notre guide des composants d’un PC de jeu replace l’alimentation dans cet ensemble. Le montage de DallasGrave, lui, reste une expérimentation de modding, et non une réparation à recommander sur la base de son seul succès déclaré.