Le DLSS sur Radeon franchit un cap : le mod ajoute la génération d’images

Faire fonctionner des technologies DLSS sur une carte Radeon ne relève plus d’une seule démonstration isolée. La version Alpha 0.8.0 de DLSS-NR-on-AMD, publiée le 17 octobre, ajoute notamment la génération d’images à ce projet communautaire. Pour les joueurs concernés, la question devient celle des fonctions réellement accessibles dans leur jeu, avec leur matériel.

La génération d’images rejoint les outils du mod

Dans ses notes de version, le développeur danielblnc annonce une prise en charge allant jusqu’à quatre fois la génération multiple d’images. Elle suppose que le jeu fournisse les entrées DLSS Frame Generation attendues par le mod. Un titre dépourvu de cette intégration ne devient donc pas automatiquement compatible.

L’intérêt est facile à comprendre : le projet cherche à élargir les options graphiques disponibles sur Radeon, au lieu de limiter le joueur aux fonctions directement proposées pour son GPU. La fluidité affichée et la réactivité restent toutefois deux choses différentes. Un compteur d’images par seconde ne suffit pas, à lui seul, à juger les sensations à la souris ou à la manette.

Les Radeon RDNA 3 gagnent de nouvelles fonctions

Cette édition étend aussi le fonctionnement sur RDNA 3 : le mode DirectX 12, la reconstruction des rayons et la super-résolution font partie des ajouts annoncés pour cette architecture. Il faut lire ces changements fonction par fonction ; l’étiquette Radeon ne garantit pas un comportement identique sur toutes les générations.

Menow avait déjà présenté les premiers détournements du DLSS sur des cartes AMD. La nouveauté de cette publication est bien l’évolution du logiciel, avec une liste de fonctions supplémentaire, plutôt que la découverte répétée du même principe.

Une version alpha à évaluer jeu par jeu

Le gestionnaire NeuralHub accompagne désormais ces différentes briques. C’est un point important pour suivre une installation : lorsqu’un mod agit sur plusieurs traitements de l’image, identifier précisément la fonction active aide à comprendre un défaut visuel ou un changement de performances.

Il reste un projet non officiel, et non un pilote Nvidia ou AMD validant toute cette combinaison. Les gains réels devront être examinés sur des scènes comparables, avec les mêmes réglages. Pour un joueur français comme ailleurs, c’est surtout une nouvelle possibilité d’expérimentation sur PC, sans promesse générale de transformer sa Radeon en GeForce.