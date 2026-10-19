Des clés Wi-Fi MediaTek deviennent des récepteurs radio grâce à ce projet open source

Une clé Wi-Fi ne sert pas forcément qu’à rejoindre un réseau. Avec BirriaSDR, Luigi Cruz détourne certains adaptateurs USB pour en faire des récepteurs radio pilotés par logiciel. Le projet exploite du matériel bien précis : n’importe quelle clé oubliée dans un tiroir ne conviendra pas.

Seuls certains adaptateurs MediaTek sont concernés

Le dépôt du développeur décrit un adaptateur COMFAST associant les composants MediaTek MT7961/MT7921AU et MT7972. La référence commerciale inscrite sur un boîtier ne suffit donc pas : c’est le matériel réellement présent à l’intérieur qui détermine l’intérêt de l’adaptateur pour ce projet.

BirriaSDR récupère les échantillons radio pour qu’un logiciel les traite. Dans un usage Wi-Fi ordinaire, l’utilisateur reçoit des données déjà organisées pour le réseau. Ici, la démarche intéresse plutôt ceux qui veulent observer un signal et étudier ce qui se passe dans une bande de fréquences.

La bande annoncée ne couvre pas toute la radio

La documentation indique une réception comprise entre environ 2 156 et 2 610 MHz, avec un échantillonnage pouvant atteindre 40 millions d’échantillons par seconde. Cette plage encadre la bande des 2,4 GHz. Elle ne permet pas de promettre l’écoute des stations FM, ni l’exploration générale de toutes les fréquences.

Le projet est destiné à la réception. Le fait de transformer le fonctionnement de l’adaptateur ne crée pas automatiquement un émetteur radio polyvalent, et la présence éventuelle d’une capacité Wi-Fi 5 GHz sur le matériel ne signifie pas que BirriaSDR l’exploite dans cette version.

Le détour par le logiciel évite une modification permanente

Selon le développeur, le code nécessaire est chargé en mémoire et n’écrit pas de modification permanente dans la mémoire flash de l’adaptateur. Le fonctionnement particulier disparaît après une coupure d’alimentation. Cette approche distingue l’expérience d’un remplacement définitif du logiciel interne du périphérique.

Il reste un projet technique, avec des dépendances et un environnement à préparer. La documentation vise notamment Linux et macOS ; elle ne décrit pas une application Windows grand public qui reconnaîtrait toutes les clés USB. Pour un lecteur français équipé du bon composant, l’intérêt est celui d’un outil d’apprentissage et d’observation radio, avec une plage de travail clairement délimitée.

La date de création précise du projet n’a pas été établie. L’expérience mérite le détour pour ce qu’elle montre : une même électronique peut offrir un usage très différent lorsque le logiciel accède à une autre partie de son fonctionnement.

Photo d’illustration : adaptateur TP-Link, compatibilité avec BirriaSDR non établie. Gpkp / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 ; recadrage.