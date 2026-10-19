Windows bloquera certains disques USB ReFS en janvier : comment savoir si vous êtes concerné

Toutes les clés USB ne sont pas menacées par le prochain changement de Windows. Microsoft prévoit en janvier 2027 le refus de montage de certains volumes ReFS sur supports externes ou amovibles, une configuration non prise en charge. Depuis les mises à jour du 13 octobre, une phase d’audit permet déjà de repérer les disques concernés avant le blocage par défaut.

Le système peut donc signaler le problème sans bloquer immédiatement l’accès aux fichiers. Cette période sert à retrouver les usages qui dépendraient encore de ces volumes et à préparer une copie exploitable des données.

Le format du volume compte davantage que la prise USB

ReFS signifie Resilient File System. La note Microsoft KB5130741 concerne les volumes utilisant ce système de fichiers lorsqu’ils sont montés depuis des supports répondant aux critères externes ou amovibles décrits par l’éditeur.

Une clé ou un disque formaté en NTFS, exFAT ou FAT32 n’est pas visé par ce mécanisme ReFS. Avant de modifier quoi que ce soit, ouvrez les propriétés du volume dans l’Explorateur et regardez le système de fichiers indiqué. Si ReFS n’y figure pas, ce futur blocage précis n’explique pas un problème rencontré avec ce support.

Pour les équipements d’entreprise, plusieurs volumes peuvent être présents sur un même disque. Le contrôle doit porter sur celui qui contient les données utilisées, et pas seulement sur le nom commercial du boîtier USB.

En octobre, Windows avertit ; en janvier, il bloquera par défaut

Le calendrier officiel distingue deux phases. À partir du 13 octobre 2026, l’audit est activé par défaut pour identifier les volumes concernés. Avec la mise à jour de sécurité de janvier 2027, le blocage doit également devenir le comportement par défaut, sauf configuration administrative adaptée.

Microsoft précise que le refus intervient au montage du volume. Le mécanisme ne décrit pas une suppression des fichiers : il peut rendre le contenu inaccessible depuis ce système tant que la configuration empêche le montage. Pour l’utilisateur, la différence technique n’évite pas la gêne si ce disque contient sa seule copie de travail.

Un événement ReFS permet de repérer les volumes concernés

La phase d’audit génère un événement d’avertissement dans le journal Système, avec la source ReFS et l’identifiant 524. Le message indique que le volume se trouve sur un disque externe ou amovible qui ne correspond pas à une configuration prise en charge.

Dans une organisation, ce signal doit être rapproché du poste, du volume et de l’application qui en dépend. La documentation prévoit un suivi limité à 32 volumes concernés par démarrage pour l’audit ; ce nombre ne constitue pas une exemption qui protégerait les volumes suivants du futur blocage.

Copiez vos données avant de modifier le format du disque

Le premier réflexe utile est de vérifier qu’une copie accessible des données importantes existe sur un stockage pris en charge. Ouvrez quelques fichiers depuis cette copie et contrôlez que les dossiers attendus sont présents. Une sauvegarde seulement annoncée comme terminée est moins rassurante qu’une restauration ou une lecture vérifiée.

Ne reformatez pas le disque pour faire disparaître un avertissement avant d’avoir mis ses données à l’abri. Le formatage et le changement d’emplacement peuvent avoir des conséquences sur les applications, les chemins de fichiers et les habitudes de travail. Sur un poste géré, l’administrateur doit aussi vérifier les politiques de l’organisation.

Microsoft documente des paramètres de stratégie et de registre pour l’audit et le blocage, avec priorité à la stratégie lorsqu’elle est définie. Les modifier pour maintenir un usage non pris en charge demande un choix administratif, pas une manipulation à appliquer à toutes les clés USB. Le bon diagnostic commence par trois informations : le format ReFS, le type de support et l’existence d’une copie fiable.