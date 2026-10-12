Windows 11 26H2 : ces 4 vérifications à faire avant d’installer la nouvelle mise à jour sur votre PC

Windows 11 26H2 est disponible depuis le 29 septembre 2026, mais tous les PC ne la reçoivent pas immédiatement. Microsoft déploie progressivement sa nouvelle mise à jour et surveille plusieurs problèmes de compatibilité. Certains appareils audio USB peuvent notamment cesser de fonctionner, tandis que des applications utilisant le son Dolby Digital rencontrent des plantages. Avant de cliquer sur « Télécharger et installer », voici 4 vérifications essentielles pour éviter les mauvaises surprises.

1. Vérifiez votre version actuelle de Windows 11

La première chose à faire consiste à identifier précisément la version installée sur votre ordinateur. Windows 11 26H2 est proposé progressivement aux PC compatibles fonctionnant sous Windows 11 24H2 ou 25H2.

Pour connaître votre version, appuyez simultanément sur les touches Windows + R, saisissez winver, puis validez avec Entrée.

Une fenêtre affiche alors la version de Windows et son numéro de compilation.

Vous pouvez également passer par Paramètres > Système > Informations système.

Cette vérification est particulièrement importante pour les utilisateurs de Windows 11 24H2 : le support des éditions Famille et Professionnel prend fin le 13 octobre 2026, soit dès demain. Ces éditions doivent donc évoluer vers une version plus récente pour continuer à recevoir les mises à jour de sécurité habituelles.

Si vous êtes déjà sous Windows 11 25H2, la situation est moins urgente : cette version reste prise en charge jusqu’en octobre 2027 pour les éditions Famille et Professionnel.

2. Regardez si Microsoft bloque la mise à jour sur votre PC

Windows 11 26H2 est distribué progressivement. Même si votre ordinateur répond aux exigences matérielles, la mise à jour peut ne pas apparaître immédiatement dans Windows Update.

Microsoft utilise notamment des blocages de protection, appelés safeguard holds, lorsqu’un problème de compatibilité risque d’affecter certains appareils.

Pour vérifier si la nouvelle version est disponible, ouvrez Paramètres > Windows Update, puis cliquez sur « Rechercher des mises à jour ».

Vous pouvez également activer l’option « Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles », si elle apparaît dans vos paramètres.

Si Windows 11 26H2 n’est toujours pas proposé, inutile de forcer immédiatement son installation avec une image ISO. Il est préférable de vérifier les éventuels problèmes connus sur la page officielle de suivi de Windows 11 26H2.

3. Faites attention à ces problèmes déjà reconnus par Microsoft

La nouvelle version de Windows 11 comporte plusieurs problèmes identifiés par Microsoft. Ils ne concernent pas tous les ordinateurs, mais certains méritent une attention particulière.

Les appareils audio USB anciens, utilisant la norme USB Audio Class 1.0, peuvent notamment rencontrer des difficultés après l’installation.

Les symptômes possibles comprennent :

L’absence totale de son.

Un périphérique affichant le code d’erreur 10 dans le Gestionnaire de périphériques.

dans le Gestionnaire de périphériques. Des commandes de volume qui ne répondent plus.

Des difficultés avec la sortie audio multicanale.

Microsoft signale également des plantages d’applications utilisant le décodage audio AC-3, également appelé Dolby Digital, après certaines mises à jour de septembre.

Des lecteurs multimédias, des logiciels professionnels ou certains jeux peuvent être concernés selon leur fonctionnement.

Enfin, des problèmes d’écran noir ont été observés dans certains environnements de bureaux virtuels professionnels. Microsoft a publié des mesures d’atténuation, mais cela ne signifie pas que tous les incidents sont définitivement corrigés.

Si vous utilisez du matériel audio spécialisé ou des logiciels professionnels indispensables, vérifiez leur compatibilité avant de lancer la mise à jour.

4. Sauvegardez vos fichiers et contrôlez l’espace disponible

Même si Microsoft annonce une installation rapide de Windows 11 26H2, une sauvegarde reste recommandée avant toute évolution importante du système.

Copiez vos documents, photos et fichiers professionnels importants sur un support externe ou dans un espace cloud fiable.

Pour vérifier l’espace disponible, rendez-vous dans Paramètres > Système > Stockage.

Si votre disque est presque plein, utilisez les recommandations de nettoyage proposées par Windows ou activez l’Assistant Stockage pour supprimer les fichiers temporaires inutiles.

La quantité d’espace requise dépend de la configuration du PC. Microsoft vérifie automatiquement la capacité disponible avant de procéder à l’installation.

Sur un ordinateur portable, pensez également à brancher le chargeur et à conserver une connexion Internet stable pendant le téléchargement.

Enfin, si votre appareil utilise BitLocker, vérifiez que vous pouvez retrouver votre clé de récupération avant d’effectuer une modification importante du système.

Windows 11 26H2 : faut-il installer la mise à jour immédiatement ?

La réponse dépend surtout de votre version actuelle et de l’utilisation de votre ordinateur.

Si vous utilisez Windows 11 24H2 Famille ou Pro, passer à une version encore prise en charge devient prioritaire en raison de la fin du support prévue le 13 octobre 2026. Windows 11 25H2 peut également constituer une solution lorsque 26H2 n’est pas encore proposée.

En revanche, les utilisateurs déjà sous Windows 11 25H2 disposent de davantage de temps et peuvent attendre que la nouvelle version soit disponible automatiquement.

Microsoft précise que Windows 11 26H2 utilise une technologie de maintenance permettant une installation rapide depuis les versions compatibles, généralement avec un seul redémarrage.

Il n’est donc pas nécessaire de réinstaller complètement Windows pour en profiter.

Avant de passer à Windows 11 26H2, retenez ces quatre réflexes : identifier votre version actuelle, vérifier les éventuels blocages, consulter les problèmes connus et sauvegarder vos données. Des précautions simples qui permettent d’éviter une bonne partie des difficultés rencontrées après une mise à jour.