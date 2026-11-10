Les correctifs mensuels sont attendus ce 10 novembre. Mais la version et l’édition de Windows déterminent aussi si votre ordinateur reste dans le bon calendrier de suivi.

Windows 11 : la mise à jour de novembre est attendue ce soir, voici quoi vérifier avant de l’installer

Les mises à jour de sécurité de Windows 11 sont attendues ce 10 novembre, selon le rendez-vous mensuel de Microsoft. Avant de chercher un numéro de correctif, une vérification mérite pourtant d’être faite : la version de Windows installée sur votre ordinateur bénéficie-t-elle encore du suivi correspondant à votre édition ? Le fait qu’un PC démarre et fonctionne normalement ne répond pas à cette question.

Lors de notre consultation à 17 h 38, heure de Paris, l’historique officiel ne présentait pas encore les nouveaux correctifs du jour. Il est donc trop tôt pour annoncer leurs numéros, le nombre de failles corrigées ou d’éventuels problèmes connus propres à cette livraison.

Le rendez-vous est prévu vers 19 heures en France

Microsoft publie habituellement ses correctifs mensuels le deuxième mardi du mois à 10 heures, heure du Pacifique, comme l’explique son calendrier de maintenance. Ce 10 novembre, cela correspond à 19 heures à Paris. Il s’agit d’une cadence habituelle, pas de la garantie qu’un paquet apparaîtra exactement à cette minute sur chaque ordinateur.

Ces mises à jour sont cumulatives : elles réunissent des corrections récentes et antérieures pour une branche de Windows. Elles ne doivent pas être confondues avec la mise à niveau annuelle qui change de version, par exemple de 24H2 à 25H2. Installer un correctif mensuel et passer sur une version encore suivie sont deux opérations différentes.

Le même numéro de version n’a pas la même échéance pour toutes les éditions

Le tableau des versions prises en charge indique que Windows 11 24H2 Famille et Professionnel a atteint la fin de ses mises à jour le 13 octobre 2026. Les éditions Entreprise et Éducation de cette même version restent, elles, suivies jusqu’au 12 octobre 2027.

Autre échéance de ce jour : 23H2 Entreprise et Éducation arrive en fin de maintenance le 10 novembre 2026. Cette date ne signifie pas que tous les PC Windows 11 cessent d’être pris en charge. Elle concerne une version et des éditions précises ; les éditions LTSC ont encore un calendrier distinct.

Pour savoir où vous vous situez, saisissez winver dans la recherche de la barre des tâches, puis ouvrez le résultat. Relevez la version et l’édition affichées. Sur un ordinateur fourni par votre employeur ou votre établissement, transmettez ces informations à l’équipe informatique plutôt que de modifier seul sa politique de mise à jour.

Sur un PC personnel, ouvrez Paramètres > Windows Update et choisissez Rechercher les mises à jour. Consultez ensuite Historique des mises à jour pour relever la référence du paquet installé et sa date. Si un redémarrage est demandé, enregistrez votre travail avant de le lancer. Laissez un portable branché pendant l’installation.

Une fois les correctifs publiés, comparez leur référence avec l’historique officiel correspondant à votre version, puis lisez la rubrique des problèmes connus. Ne choisissez pas un fichier uniquement parce que son numéro est plus élevé que celui d’un autre PC : les branches et architectures peuvent différer.

Une fonction visible peut aussi arriver par étapes, comme le menu du clic droit récemment remanié. La présence d’un paquet ne garantit donc pas que chaque nouveauté soit déjà activée sur votre PC.

Le bouton pour recevoir les nouveautés plus tôt n’est pas indispensable aux correctifs de sécurité

Un dernier réglage entretient souvent la confusion. Microsoft précise que l’option permettant de recevoir les dernières mises à jour dès leur disponibilité concerne surtout les nouveautés et améliorations supplémentaires. Les mises à jour de sécurité normales restent distribuées que ce bouton soit activé ou non.

Inutile donc de changer ce réglage simplement pour espérer recevoir les correctifs mensuels. Le contrôle utile reste de connaître votre version, de vérifier son calendrier de suivi et de regarder quel paquet Windows Update propose réellement à votre appareil.