Le menu contextuel remanié arrive progressivement sur Windows 11. Microsoft explique quelles versions peuvent l’essayer avant la mise à jour de sécurité de novembre.

Windows 11 accélère le clic droit dans l’Explorateur : comment savoir si votre PC a reçu le changement

Si le menu met un instant à s’afficher lorsque vous faites un clic droit sur un fichier, Microsoft veut réduire cette attente. Dans son point publié le 3 novembre, l’entreprise décrit un menu contextuel de l’Explorateur plus rapide et moins encombré, avec davantage de contrôle sur les commandes et extensions qui y apparaissent. Le changement arrive par étapes sur Windows 11 25H2 et 26H2.

Vérifiez d’abord votre version de Windows

Appuyez sur Windows + R, saisissez winver et validez. La fenêtre indique la version installée. Si vous êtes en 25H2 ou 26H2, ouvrez ensuite Paramètres > Windows Update > Historique des mises à jour pour voir ce que votre PC a effectivement installé.

Microsoft indique que les utilisateurs éligibles peuvent recevoir ce changement via l’aperçu facultatif d’octobre, avant la mise à jour de sécurité de novembre. Le déploiement dans l’aperçu est progressif : installer le paquet ne suffit donc pas à garantir que le menu a changé sur votre ordinateur dès le redémarrage.

Ce que vous pouvez vérifier sans modifier le registre

Testez un clic droit dans l’Explorateur sur un fichier habituel, puis sur un dossier. Certaines commandes viennent des logiciels installés sur votre PC, donc la liste peut différer d’une machine à l’autre. Microsoft ne publie pas ici de gain chiffré valable pour tous les ordinateurs.

Si votre ordinateur est géré par une entreprise ou que vous préférez rester sur les mises à jour de sécurité ordinaires, attendez l’offre de Windows Update. Il n’est pas nécessaire d’installer l’aperçu facultatif pour rester à jour sur le plan de la sécurité.