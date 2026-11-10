Windows 11 : votre casque USB reste muet ? Microsoft publie enfin le correctif

Un casque ou un périphérique audio USB qui ne produit plus aucun son n’est pas forcément en panne. Microsoft vient de publier, ce 10 novembre, un correctif pour un problème de Windows pouvant empêcher certains appareils USB Audio 1.0 de démarrer. La mise à jour concernée porte la référence KB5132061.

La précision sur cette norme compte : ce correctif ne vise pas indistinctement tous les casques, toutes les enceintes ou toutes les connexions Bluetooth. Il répond à un dysfonctionnement identifié, dont Microsoft décrit les symptômes.

Plus de son, un volume bloqué ou une erreur code 10

Sur sa page de suivi officielle, Microsoft indique que certains équipements USB Audio Class 1.0 peuvent ne plus démarrer après l’installation de Windows 11 version 26H2. Le Gestionnaire de périphériques peut alors signaler un code 10. D’autres symptômes comprennent un volume qui reste à zéro ou des réglages audio devenus inutilisables.

Le correctif permet donc de vérifier une cause logicielle précise avant de conclure que le matériel doit être remplacé. Si votre problème concerne une enceinte Bluetooth ou un appareil utilisant une autre norme, cette annonce ne suffit pas à établir le même diagnostic.

Microsoft classe désormais l’incident comme résolu par la mise à jour de sécurité du 10 novembre et les suivantes. Pour les administrateurs qui avaient obtenu une solution provisoire auprès de son assistance, l’éditeur précise que le mécanisme spécial de retour arrière n’est plus nécessaire.

La référence à chercher dépend de votre version de Windows

La fiche KB5132061 concerne Windows 11 26H2 et 25H2, toutes éditions, ainsi que 24H2 en éditions Entreprise et Éducation. Les numéros de version après installation sont respectivement 26300.9974, 26200.9974 et 26100.9974.

Comme dans notre guide des vérifications avant la mise à jour de novembre, la première étape consiste à identifier votre version. Pour cela, ouvrez les Paramètres, puis Système et Informations système. Consultez ensuite Windows Update et son historique. Le numéro KB permet de distinguer le correctif publié aujourd’hui d’une précédente mise à jour ou d’un aperçu facultatif.

Sur un ordinateur professionnel, l’installation peut être gérée par le service informatique. Évitez alors de télécharger un paquet destiné à une autre édition ou architecture pour contourner le calendrier de l’entreprise.

Le clic droit évolue aussi, mais pas forcément dès le premier redémarrage

Ce correctif reprend également les améliorations de l’aperçu publié le 28 octobre. Parmi elles figure un menu du clic droit plus personnalisable, permettant notamment de choisir certaines commandes et la présentation des actions courantes. Microsoft documente toutefois un déploiement progressif de ces fonctions : installer le paquet ne garantit pas leur apparition simultanée sur tous les PC.

Pour le son, commencez par vérifier l’installation du correctif, puis testez de nouveau le périphérique et la sortie audio sélectionnée. Si le problème persiste, relevez le modèle et le message exact du Gestionnaire de périphériques : une panne qui ressemble à l’incident corrigé peut avoir une autre origine.