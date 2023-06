WhatsApp a accédé trop souvent au microphone de votre téléphone. Mettez rapidement à jour l’application

Se réveiller et prendre son téléphone en main pour découvrir que WhatsApp a accédé plusieurs fois au microphone pendant la nuit – convenons-en, ce n’est pas une sensation agréable. Cependant, comme le confirme Google (oui, Google, pas Meta), le problème a été résolu. En réalité, WhatsApp n’enregistrait personne.

A recent Android bug affecting a limited number of WhatsApp users produced erroneous privacy indicators and notifications in the Android Privacy Dashboard.

Users can now update their WhatsApp app to address this issue.

We thank WhatsApp for their partnership and apologize…

— Android Developers (@AndroidDev) June 21, 2023