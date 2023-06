Astuce WhatsApp : Découvrez comment savoir si vos messages WhatsApp ont été lus ou pas

WhatsApp, l’une des applications de messagerie les plus populaires, propose de nombreuses fonctionnalités pour améliorer votre expérience de communication. Parmi ces fonctionnalités, il existe un moyen de vérifier si vos messages ont été lus ou non. Ce guide vous aidera à comprendre comment utiliser cette astuce WhatsApp de manière efficace et fiable.

Comprendre les coches de WhatsApp

Avant de nous plonger dans les détails, il est essentiel de comprendre ce que signifient les différentes coches sur WhatsApp.

Une coche grise : Votre message a été envoyé.

Deux coches grises : Votre message a été livré à l’appareil du destinataire.

Deux coches bleues : Votre message a été lu par le destinataire.

Comment activer l’accusé de lecture

Pour voir si vos messages ont été lus, vous devez vous assurer que l’accusé de lecture est activé sur votre WhatsApp.

Ouvrez WhatsApp sur votre appareil.

Appuyez sur le bouton des paramètres (trois points en haut à droite de l’écran) et choisissez ‘Paramètres’.

Cliquez sur ‘Compte’, puis sur ‘Confidentialité’.

Faites défiler jusqu’à ‘Lire les reçus’ et assurez-vous que cette option est activée.

Comment vérifier si vos messages ont été lus

Maintenant que vous avez activé l’accusé de lecture, voici comment vérifier si vos messages ont été lus.

Ouvrez une conversation WhatsApp.

Si vous voyez deux coches bleues à côté de votre message, cela signifie que votre message a été lu.

Note importante sur les groupes WhatsApp

Dans les conversations de groupe, les deux coches bleues apparaîtront uniquement lorsque tous les participants du groupe auront lu votre message.

Que faire si vous ne voyez pas deux coches bleues

Si vous ne voyez pas deux coches bleues à côté de votre message, cela peut signifier plusieurs choses :

Le destinataire n’a pas encore lu votre message.

Le destinataire a désactivé l’option ‘Lire les reçus’.

Vous ou le destinataire avez des problèmes de connexion internet.

Autres astuces WhatsApp utiles

Comment savoir quand exactement votre message a été lu

Si les deux coches bleues ne vous suffisent pas et que vous voulez savoir à quelle heure exacte votre message a été lu, WhatsApp a une solution pour vous.

Ouvrez une conversation WhatsApp.

Appuyez longuement sur le message que vous voulez vérifier.

Cliquez sur l’icône ‘info’ (qui ressemble à un ‘i’ dans un cercle).

Vous verrez alors l’heure à laquelle votre message a été livré et l’heure à laquelle il a été lu.

Désactiver l’accusé de lecture pour plus d’intimité

Si vous préférez que les autres ne sachent pas quand vous lisez leurs messages, vous pouvez désactiver les reçus de lecture.

Ouvrez WhatsApp et allez dans ‘Paramètres’.

Cliquez sur ‘Compte’, puis sur ‘Confidentialité’.

Désactivez l’option ‘Lire les reçus’.

Notez que si vous désactivez cette fonctionnalité, vous ne pourrez pas non plus voir si vos messages ont été lus.

Utiliser le mode avion pour lire les messages sans envoyer d’accusé de lecture

Si vous voulez lire un message sans que l’expéditeur sache que vous l’avez lu, vous pouvez utiliser le mode avion.

Lorsque vous recevez un message, n’ouvrez pas WhatsApp immédiatement.

Activez le mode avion sur votre appareil.

Ouvrez WhatsApp et lisez votre message.

Fermez WhatsApp avant de désactiver le mode avion.

Avec ces astuces supplémentaires, vous pouvez non seulement vérifier si vos messages ont été lus, mais aussi contrôler quand et comment vous lisez les messages des autres. WhatsApp offre une grande flexibilité pour adapter votre expérience de messagerie à vos besoins et préférences personnels.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.