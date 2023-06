Hisense dévoile sa nouvelle gamme de télévisions et de Laser TV pour 2023 : Quoi de neuf ?

Hisense, une marque de renom dans le domaine de l’électronique grand public, vient de dévoiler son nouveau catalogue de télévisions, Laser TV et autres appareils de la catégorie RTV pour l’année 2023. Que vous soyez un cinéphile à la recherche d’une excellente qualité sonore, un sportif ou un joueur de jeux vidéo, vous trouverez quelque chose qui vous convient.

Hisense : une position solide sur le marché RTV

Présente sur le marché des appareils RTV depuis plusieurs décennies, Hisense s’enorgueillit d’avoir atteint la 2ème place mondiale en termes de volume de ventes de téléviseurs en 2022. La marque connaît également une croissance vigoureuse en Pologne, et son logo est bien connu des amateurs de sports, étant donné qu’elle a sponsorisé notamment la Coupe du Monde de Football 2022.

Hisense en 2023 : Mini LED et plus encore

En ce premier jour de l’été, Hisense a décidé de présenter sa nouvelle gamme de produits RTV pour 2023 en Pologne. La gamme comprend des Laser TV rafraîchis et des téléviseurs classiques dans de nouvelles versions, y compris des modèles équipés de matrices Mini LED, OLED et QLED.

Les produits phares de la gamme Hisense pour 2023 sont les téléviseurs équipés de la technologie Mini LED. Les clients pourront choisir parmi quatre séries : UXKQ, U8KQ, U7KQ et U6KQ, disponibles en plusieurs tailles. Les différences entre les modèles résident principalement dans le type de matrice et le nombre de zones de gradation.

Hisense UXKQ : Le haut de gamme en Mini LED

Les téléviseurs Hisense UXKQ sont les meilleurs de la marque pour cette année, équipés d’une matrice miniLED X. Le nombre de zones de gradation varie selon la taille de l’écran, avec deux options disponibles. Dans le modèle de 85 pouces, il y a 5184 zones, tandis que dans le modèle de 65 pouces, il y en a 1456. La luminosité maximale est respectivement de 2500 (86”) et 1500 nits (65”).

Séries U8KQ, U7KQ et U6KQ : La diversité en Mini LED

En plus de cela, la gamme Hisense comprend également les modèles améliorés de la série U8KQ en trois tailles: 75”, 65” et 55”. Ils disposent de matrices de type miniLED PRO avec respectivement 1056, 1008 et 672 zones de gradation. C’est plusieurs fois plus que dans les modèles de l’année précédente – ils en avaient respectivement 528, 160 et 112. Tous les trois, indépendamment de leur taille, atteignent une luminosité maximale de 1500 nits.

Les séries U7KQ et U6KQ : L’entrée de gamme en Mini LED

Sur l’échelle de prix plus basse, on trouve trois téléviseurs de la série U7KQ et deux de la série U6KQ. Pour la série U7KQ, les tailles disponibles pour les matrices Mini LED sont 75”, 65” et 55” avec respectivement 512, 384 et 240 zones de gradation ; les modèles de l’année dernière en avaient 32. La luminosité maximale dans leur cas est de 1000 nits, soit 400 nits de plus que dans les modèles correspondants de la collection précédente. Ceux de la série U6KQ sont disponibles en deux tailles, 65” (192 zones de gradation) et 55” (120 zones de gradation).

Hisense E7KQ PRO : La réponse pour les gamers

En ce qui concerne les téléviseurs E7KQ PRO, ils sont équipés de matrices QLED (55”, 65” et 75”) utilisant la technologie Direct Full Array. Ces panneaux 4K (rafraîchis par défaut à 120 Hz) supportent le mode ALLM, qui peut activer le mode Game Mode PRO. Ils supportent également le VRR (AMD FreeSync Premium; jusqu’à 144 Hz en 4K et jusqu’à 240 Hz en Full HD), et l’input lag n’est que de 5,5 ms.

Hisense Laser TV 4K L9H : Un pas en avant dans la technologie Laser TV

En plus des téléviseurs classiques, la gamme Hisense comprend également ce qu’on appelle les Laser TV, c’est-à-dire des appareils de la catégorie “télévision laser”. Ils combinent un projecteur 4K à ultra-courte focale “avec les possibilités offertes par les téléviseurs traditionnels Smart TV”. Le nouveau modèle s’appelle Hisense L9H et peut fournir une image diagonale de 100 (100L9H) ou même 120 pouces (120L9H).

Les nouveaux modèles se distinguent par le support de la technologie HDR, y compris Dolby Vision et HDR10+. Les propriétaires de ces Laser TV peuvent également activer le mode Filmmaker, qui “affiche l’image de la manière dont le réalisateur voulait la présenter” (sans filtres supplémentaires ou embellissements). La qualité maximale du projecteur est de 3000 lumens, ce qui devrait se traduire par une image claire et nette quel que soit le moment de la journée.

Avec ces nouvelles offres, Hisense continue de renforcer sa position en tant que leader dans le domaine de la technologie de l’affichage. Que vous soyez un cinéphile, un joueur de jeux vidéo ou simplement à la recherche d’une nouvelle télévision pour votre salon, la nouvelle gamme de produits Hisense 2023 a quelque chose à vous offrir.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.