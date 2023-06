Apple révèle une fonctionnalité discrète de Vision Pro : le mode invité

Apple prévoit que le Vision Pro, son nouveau casque de réalité virtuelle haut de gamme, sera probablement un luxe que toute la famille ne pourra pas se permettre. Cependant, ils ont imaginé une solution pour partager cette expérience extraordinaire. Découvrez la nouvelle fonctionnalité discrète de Vision Pro : le mode invité.

Tim Cook lui-même a reconnu que le Vision Pro d’Apple est un produit pour les plus fortunés. Le coût anticipé de cet appareil lors de son lancement sur le marché est assez prohibitif. Notamment en Pologne où, une fois converti en monnaie locale et après ajout de la marge, on s’attend à un coût avoisinant 4 000 à 4 200 euros. Il est donc probable qu’une seule unité de Vision Pro sera suffisante pour tout un foyer.

