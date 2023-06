Les lunettes Apple Vision Pro vont-elles vraiment relier les gens ou nous isoler encore plus ?

Dans une interview récente, Tim Cook, PDG d’Apple, a été interrogé sur les possibles conséquences isolantes de leur dernier produit, les lunettes Vision Pro. Sa réponse a suscité une vive discussion.

Tim Cook et la vision de la connectivité

Durant l’émission “Good Morning America“, Tim Cook a parlé des lunettes Apple Vision Pro. Ce produit, présenté le 5 juin, a suscité de nombreux débats. Certains y voient un produit révolutionnaire, un nouveau type d’informatique intégré au corps humain. D’autres, en revanche, y voient surtout un risque d’isolement et d’aliénation. Mateusz Nowak, un analyste, a illustré cette crainte en décrivant des personnes errant chez elles et au bureau, casque sur la tête, déconnectées du monde réel et immergées dans un navigateur Safari, comme des zombies absorbés par un film projeté sur leur visage.

Le problème de l’isolement

Cette problématique est prise très au sérieux par de nombreux commentateurs. En direct de “Good Morning America”, Tim Cook a été directement interrogé sur les risques d’isolement que peuvent provoquer ces lunettes de réalité mixte. “Les gens craignent l’isolement”, a déclaré Robin Roberts, la présentatrice, à son invité. Tim Cook, après une courte hésitation, a affirmé que cette question était une “préoccupation majeure” lors de la conception du produit. Il a ensuite ajouté que les lunettes Vision Pro d’Apple ne provoquent pas d’isolement, mais créent des connexions. “L’idée est d’avoir des gens qui se sentent comme s’ils étaient là avec vous”, a expliqué Cook.

La promesse d’une connexion plus profonde

A l’aube des médias sociaux, nous avons entendu les mêmes promesses d’une plus grande connexion entre les personnes. Cependant, ces mêmes médias sociaux sont aujourd’hui pointés du doigt comme une source d’aliénation, de faible estime de soi et de nombreux problèmes psychologiques. Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook et CEO de Meta, a souvent vanté les bénéfices de la “connexion” offerte par des plateformes comme Facebook ou Instagram.

La réalité des réseaux sociaux

Zuckerberg préfère éviter de parler des bulles d’information que les médias sociaux ont contribué à créer, ou de l’épidémie de solitude qui touche principalement les jeunes. Une récente étude en Pologne a révélé que 60% des personnes nées après 1995 sont confrontées à ce problème, et plus de la moitié affirme en souffrir très fréquemment.

L’impact d’Internet

L’effet négatif d’internet est souvent cité comme une source majeure de solitude. Tim Cook propose au monde des lunettes qui pourraient couper les gens de la réalité. L’approche d’Apple, à l’instar de celle de nombreuses grandes entreprises technologiques, présente leurs produits comme ayant un impact positif sur les individus. Cependant, ils offrent un appareil conçu pour immerger son utilisateur dans un monde virtuel.

Le coût de l’immersion



Sur la vidéo promotionnelle, on voit une femme portant les lunettes et ayant une conversation avec une autre personne dans la réalité. On y voit également un père, casque sur la tête, observer et enregistrer ses enfants en train de jouer. Le choix de ces scènes n’est pas un hasard : Apple est bien consciente des risques potentiels. C’est pourquoi, en plus des scènes en solitaire, ils montrent aussi que les Vision Pro peuvent être utilisées pour interagir avec d’autres. Ces images ne sont pas nécessairement rassurantes, mais plutôt effrayantes.

L’accessibilité du nouveau monde d’Apple

Les philosophes et les psychologues ont longtemps prévenu que dans les sociétés occidentales riches, l’individualisme croissant entraîne une aliénation accrue. Il est peut-être positif que le seuil d’entrée dans ce nouveau monde d’Apple soit si élevé. Les lunettes Vision Pro coûtent 3499 dollars (environ 2887 euros), ce qui est un prix considérable. Même Tim Cook semble le reconnaître, puisqu’il a évité de répondre directement à une question sur le prix élevé de l’appareil, admettant presque qu’il s’agit d’un produit destiné aux plus riches.

