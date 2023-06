WWDC23 : Une plongée dans l’avenir d’Apple

Une invitation surprise : un indice sur le casque de réalité mixte ?

L’une des surprises de la #WWDC23 fut l’invitation envoyée à Ian Hamilton, rédacteur d’UploadVR, une des principales publications sur la réalité virtuelle (VR). Cette invitation a alimenté les rumeurs sur le lancement potentiel du premier casque de réalité mixte d’Apple. Ce n’est pas tous les jours qu’un spécialiste de la VR reçoit une invitation pour un événement Apple, ce qui suggère qu’un grand dévoilement pourrait être en préparation.



De nouvelles fonctionnalités de découverte de concerts pour Maps et Music

Apple a annoncé l’ajout de nouvelles fonctionnalités de découverte de concerts dans ses applications Maps et Music. Ces nouvelles fonctionnalités permettront aux utilisateurs de trouver plus facilement des spectacles locaux. Dans Apple Music, une nouvelle section “Set Lists” a été ajoutée, permettant aux utilisateurs de parcourir les concerts à venir d’un artiste et de consulter les set lists de leurs tournées.

De son côté, Apple Maps bénéficie de plus de 40 guides soigneusement sélectionnés mettant en évidence certains des meilleurs lieux de musique live à travers le monde. Les utilisateurs pourront désormais parcourir les spectacles à venir dans chaque lieu directement dans Maps. Cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement dans certaines villes, notamment Chicago, Los Angeles, New York, Tokyo, Londres, Paris et d’autres.

Les iPhones pourront parler avec votre voix après 15 minutes d’entraînement

Parmi les nouvelles fonctionnalités dévoilées, une en particulier a retenu l’attention : la possibilité pour les iPhones de “parler” avec la voix de l’utilisateur après 15 minutes de formation. Cette fonctionnalité, appelée “Personal Voice”, est destinée aux personnes qui pourraient perdre leur capacité à parler. Elle leur permet de créer une “voix synthétisée qui leur ressemble” pour communiquer avec leurs amis ou leurs proches.

Les utilisateurs peuvent créer une “Personal Voice” en lisant à haute voix un ensemble de textes sur leur iPhone ou iPad. Cette fonctionnalité, qui s’intègre à Live Speech, permet ensuite aux utilisateurs de taper ce qu’ils veulent dire et de le faire lire par leur “Personal Voice” à qui ils veulent parler. Selon Apple, cette fonctionnalité utilise “l’apprentissage automatique sur l’appareil pour maintenir les informations des utilisateurs privées et sécurisées”.

Le casque “Reality Pro” : le mot “xrOS” enregistré par Apple

Une autre rumeur a été alimentée par l’enregistrement par Apple du mot “xrOS” en prévision du lancement de son casque. Le “Reality Pro”, le casque AR/VR d’Apple qui pourrait coûter jusqu’à 3 000 dollars, serait équipé d’un système d’exploitation appelé “xrOS”, pour “extended reality OS”. C’est une information qui semble de plus en plus certaine, même si rien n’a été confirmé à ce jour.

Un soutien de poids : le cofondateur d’Oculus

Le cofondateur d’Oculus, Palmer Luckey, qui est également l’inventeur principal de l’Oculus Rift, a exprimé son soutien pour le casque de réalité mixte d’Apple. Il a fait part de son approbation dans un tweet, avant son dévoilement prévu le 5 juin. Ce soutien public de la part d’une personnalité majeure de l’industrie de la VR donne du poids aux rumeurs concernant le casque de réalité mixte d’Apple.

Un écho du Wall Street Journal : une confirmation potentielle mais une éventuelle attente

Le Wall Street Journal a corroboré les rumeurs sur le “Reality Pro”, citant ses propres “personnes familières avec le projet”. Cela rend le lancement du casque de réalité mixte par Apple encore plus probable. Cependant, le WSJ a également évoqué un potentiel retard dans le lancement du produit, indiquant que malgré tout le battage médiatique, il pourrait encore falloir attendre un peu avant de voir le “Reality Pro” en action.

