Vous n’allez pas le croire, mais Amazon espionnait vos moindres mouvements à travers les caméras Ring ! Découvrez comment ils ont été pris la main dans le sac !

Selon une récente plainte de la FTC, les employés d’Amazon Ring et un prestataire tiers en Ukraine avaient la possibilité de visionner, télécharger, sauvegarder et partager toutes les vidéos de clients, même lorsqu’il ne s’agissait pas d’une nécessité pour leur travail.

La FTC a souligné qu’avant juillet 2017, chaque employé de Ring avait accès à toutes les vidéos de tous les clients. Ce droit d’accès a parfois été abusé. Par exemple, un employé de Ring a visionné des milliers de vidéos de 81 utilisatrices différentes, recherchant des flux de caméras dans des zones privées comme la “Chambre principale”, la “Salle de bain principale” ou encore le “caméra espion”.

Entre juin et août 2017, cet employé a passé au moins une heure par jour à regarder les vidéos sur plusieurs centaines d’occasions. Lorsqu’un autre employé a signalé ce comportement à son superviseur, ce dernier a prétendu qu’il était “normal” pour un ingénieur de consulter autant de comptes.

Suite à cet incident, en septembre 2017, Ring a restreint les droits d’accès de ses employés, exigeant le consentement des clients pour que les agents du service client puissent accéder à leurs vidéos. Cependant, Ring a continué d’accorder l’accès à toutes les données vidéo à des centaines d’autres employés et entrepreneurs tiers, qu’ils en aient réellement besoin pour leur travail ou non.

En janvier 2018, un employé masculin a utilisé ses droits d’accès pour espionner les vidéos d’une collègue féminine, la recherchant par son adresse e-mail.

La FTC reproche également à Ring de ne pas avoir mis en place des mesures de sécurité de base pour protéger les utilisateurs contre des menaces telles que le stuffing de credentials et les attaques de force brute, malgré les avertissements des employés et des chercheurs en sécurité externes.

En raison de ces pratiques défectueuses, Ring a subi plusieurs incidents de sécurité. Entre janvier 2019 et mars 2020, la FTC allègue que plus de 55 000 clients ont vu leurs appareils Ring compromis. Dans certains cas, des cybercriminels ont utilisé la communication bidirectionnelle pour terroriser les clients de Ring, comme dans un film d’horreur.

Amazon Ring employees were able to access every single customer video, even when it wasn’t necessary for their jobs.

All videos were stored unencrypted on Ring’s network.

