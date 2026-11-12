watchOS 27.3 : ce que Siri pourra faire dans vos apps sans sortir l’iPhone

Avec watchOS 27.3, Apple teste une extension des actions de Siri dans ses propres applications. L’intérêt pour une Apple Watch est concret : pouvoir demander une action depuis le poignet, par exemple dans Calendrier ou Messages, sans reprendre l’iPhone pour ouvrir l’application. La mise à jour est encore en bêta.

Les applications concernées par le changement

D’après les fonctions relevées par 9to5Mac le 11 novembre, les nouvelles actions concernent Calendrier, Mail, Plans, Messages, Musique, Notes, Photos et Météo. Une application citée dans cette liste ne signifie pas que toutes ses fonctions répondent à la voix. Les commandes exactes et leur formulation en français restent à vérifier.

La distinction compte pour qui utilise déjà Siri pour un minuteur ou une question rapide. Une action dans une app sert à aller plus loin dans une tâche précise. Avant de compter dessus pour un trajet ou un rendez-vous, essayez d’abord la commande sur une tâche simple et vérifiez le résultat dans l’application correspondante.

Ce qu’il faut vérifier sur une montre réglée en français

Quatre langues supplémentaires sont rapportées pour Siri dans cette bêta : chinois traditionnel, norvégien, turc et vietnamien. Cela ne confirme pas la disponibilité de chaque nouvelle commande en français. Vérifiez la version de la montre, la compatibilité de votre modèle et la langue configurée pour Siri. Apple a confirmé l’existence de la bêta le 3 novembre. Le détail des commandes françaises reste à confirmer au lancement.

Ces actions dans les apps sont distinctes des fonctions de transcription et de résumé. Si c’est ce second usage qui vous intéresse, notre article sur les résumés de conversations sur Apple Watch revient sur leurs restrictions en Europe.