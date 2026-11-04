Apple Watch : les résumés de conversations arrivent en bêta, mais pas encore dans l’Union européenne

L’Apple Watch commence à recevoir Live Rewind et Siri Recap dans la bêta de watchOS 27.3. Ces fonctions doivent aider à retrouver une phrase manquée ou le fil d’une conversation. Pour les utilisateurs français, une restriction change toutefois tout : Apple exclut l’Union européenne du lancement initial.

L’activation dans la bêta a été observée le 3 novembre par 9to5Mac. Elle ne correspond pas à une mise à jour stable disponible pour toutes les montres.

Live Rewind affiche du texte, pas un enregistrement à réécouter

Le nom peut prêter à confusion. Un double appui sur la Digital Crown permet d’afficher un extrait textuel des quinze dernières secondes de parole. Siri Recap répond à un autre besoin : produire un résumé général des conversations lorsque la fonction a été activée. Pour quelqu’un qui a manqué une adresse ou un point de discussion, les usages semblent proches, mais ils ne remplacent pas le même geste : relire une phrase d’un côté, retrouver l’idée principale de l’autre.

Deux modèles de montres et un iPhone compatible

La documentation Apple réserve ces fonctions aux Series 12 et Ultra 4, associées à un iPhone compatible avec Apple Intelligence et Siri AI. La liste débute avec les iPhone 16 et ne comprend pas l’iPhone 16e.

Le lancement se fait en anglais, pour les adultes, hors Union européenne et hors Chine.

Il n’y a donc pas lieu de conseiller aux lecteurs français d’installer une bêta dans l’espoir de débloquer immédiatement ces fonctions.

Un aide-mémoire à vérifier

Apple présente ces outils comme des aides et avertit que leurs résultats peuvent être incomplets ou inexacts. Pour une consigne importante, un résumé automatique ne remplace pas une confirmation auprès de la personne concernée. La disponibilité dans l’Union européenne et la prise en charge du français seront les deux évolutions à surveiller pour que cette nouveauté devienne concrètement utile à une majorité de lecteurs de Menow.

Image : Apple.