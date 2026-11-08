Warzone arrive gratuitement sur Switch 2 : comment le télécharger sans acheter Modern Warfare 4

Warzone est disponible sur Switch 2 depuis le 6 novembre. Téléchargement, nouvelles cartes et différences avec Modern Warfare 4 : voici les points à vérifier.

Warzone peut désormais se télécharger sur Nintendo Switch 2 sans acheter Modern Warfare 4. Le battle royale gratuit de Call of Duty a rejoint la console avec sa saison 1, le 6 novembre à 6 h, heure de Paris. L’arrivée ne concerne donc pas seulement une démonstration ni une bêta : Activision annonce le lancement du jeu sur cette nouvelle plateforme.

Pour les joueurs Nintendo, l’intérêt est simple : retrouver l’expérience Warzone sur une console qui peut aussi s’utiliser en mode portable. Il faut toutefois bien choisir son téléchargement. Le nom Call of Duty recouvre plusieurs contenus, dont certains sont payants.

Le téléchargement gratuit se trouve directement dans l’eShop

Le guide d’installation d’Activision, actualisé le 5 novembre, décrit la marche à suivre sur Switch 2 : ouvrir le Nintendo eShop, rechercher « Call of Duty » ou « Warzone », puis sélectionner le téléchargement gratuit et confirmer.

Si Call of Duty Home est déjà installé, l’éditeur propose une autre entrée : ouvrir le jeu, choisir la gestion des fichiers, rejoindre l’onglet Warzone et lancer son installation. Cette distinction évite de télécharger ou d’acheter la campagne de Modern Warfare 4 en pensant qu’elle est nécessaire au battle royale.

Gratuit à télécharger ne signifie pas que tous les contenus de Call of Duty sont gratuits. Vérifiez l’intitulé du produit et les éventuels achats proposés avant validation. Les conditions de jeu en ligne de la fiche locale doivent également être consultées : l’annonce du lancement ne détaille pas à elle seule les exigences d’abonnement Nintendo.

Hajin et Zodiac font partie du lancement

L’annonce officielle de la saison 1 cite deux nouvelles cartes : Hajin pour le Battle Royale, située en Corée du Sud, et Zodiac pour Resurgence. Cette dernière propose une zone plus compacte organisée autour d’un site de fabrication de drones.

La saison intègre aussi Modern Warfare 4 à Warzone, avec des armes et des mécanismes supplémentaires. Pour commencer, le choix entre Battle Royale et Resurgence compte davantage qu’une longue liste d’équipements : la deuxième formule repose sur un espace de combat plus resserré. Pour les joueurs qui reprennent, les modes Décontractés et Rally Point déjà détaillés sur Menow apportent aussi une autre porte d’entrée.

Ce que l’annonce ne permet pas de promettre

La disponibilité sur Switch 2 est confirmée. En revanche, les documents consultés ne donnent pas de mesure précise de résolution ou de fluidité pour cette version. Il serait donc prématuré de lui attribuer les performances d’une PS5 ou d’un PC.

Avant l’installation, mettez la console à jour et regardez l’espace demandé par l’eShop : c’est la valeur utile pour votre téléchargement, qui peut évoluer avec les contenus de la saison. Inutile de partir d’une taille relevée sur une autre plateforme.