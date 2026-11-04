Warzone prépare des modes Décontractés et un terrain d’entraînement pour reprendre sans pression

Rally Point permet d’explorer Zodiac sans cercle qui se referme, avec des retours en jeu et des départs libres. La saison 1 arrive le 6 novembre à 6 h en France.

Revenir dans Warzone ne devrait pas obliger à commencer par une partie classique où chaque erreur renvoie au menu. La saison 1, attendue le 6 novembre, prévoit des variantes Décontractées du Battle Royale et de Résurgence, ainsi qu’un mode temporaire pensé pour découvrir les mécaniques : Rally Point.

Activision en détaille les règles dans sa présentation officielle du 2 novembre. L’intérêt pour les nouveaux venus et les joueurs de retour est concret : explorer la carte, comprendre les contrats et essayer l’équipement dans un cadre différent de la course à la dernière équipe survivante.

Rally Point enlève le cercle qui se referme

Ce mode accueille jusqu’à 20 joueurs sur Zodiac. Il n’utilise pas de cercle qui rétrécit la zone de jeu, permet de revenir en jeu de façon répétée et autorise les arrivées comme les départs en cours de session. On peut y passer quelques minutes sans devoir aller au bout d’une partie complète.

Le terrain sert à parcourir la carte, accomplir des contrats et affronter des soldats hostiles. Des zones neutres permettent aussi de faire une pause et de former des alliances allant jusqu’à quatre joueurs. Ce n’est donc pas seulement un stand de tir isolé : on apprend les systèmes sur la carte tout en rencontrant d’autres participants.

Un plan d’arme exclusif et deux camouflages figurent parmi les récompenses à débloquer dans Rally Point. Activision présente le mode comme temporaire, sans annoncer ici qu’il restera durablement dans les listes.

Décontracté ne désigne pas tous les nouveaux modes

Les variantes Casual sont annoncées pour le Battle Royale et Résurgence. Elles coexistent avec d’autres propositions qui ne cherchent pas le même rythme. Massive Resurgence, par exemple, rassemble jusqu’à 120 joueurs sur Hajin. Loaded Resurgence permet de partir avec son équipement choisi, sur Zodiac ou Rebirth Island selon la programmation.

Pour reprendre ses marques, le nom du mode compte donc autant que la nouvelle carte. Une grande bataille à 120 participants et un terrain sans cercle ne répondent pas à la même envie de jouer.

Le rendez-vous français est fixé au 6 novembre à 6 heures

Le lancement mondial est annoncé à minuit sur la côte est américaine le 6 novembre, soit 6 h du matin à Paris. La saison accompagne l’intégration de Modern Warfare 4 et l’arrivée de Warzone sur Switch 2. Les cartes et variantes peuvent ensuite évoluer au fil des rotations ; les modes Rockets and Snipers et Extreme Resurgence sont, eux, prévus pour la mi-saison.