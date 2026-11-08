Warhammer Survivors arrive sur Xbox : pourrez-vous y jouer avec votre Game Pass ?

Warhammer Survivors arrive le 10 novembre sur Xbox Series X|S, mais tous les abonnements Game Pass ne donnent pas accès au jeu. Microsoft l’annonce dès sa sortie dans Ultimate et PC Game Pass. Si vous avez Essential ou Premium, cette arrivée ne vous ouvre donc pas automatiquement les portes du champ de bataille.

Il existe aussi une option sans abonnement : acheter le jeu. Avant de choisir, deux précisions évitent de se tromper : il s’agit d’un titre autonome, pas d’un supplément à Vampire Survivors, et l’aventure sera solo au lancement.

Ultimate sur Xbox, PC Game Pass sur ordinateur

Le programme officiel publié par Xbox le 3 novembre cite Warhammer Survivors pour le cloud, Xbox Series X|S, les appareils portables compatibles et le PC. La formule à regarder dépend toutefois de l’endroit où vous voulez jouer.

Votre situation Accès annoncé le 10 novembre Game Pass Ultimate sur Xbox Series X|S Jeu inclus dans la formule PC Game Pass sur ordinateur Version PC incluse ; ce forfait ne donne pas le catalogue installé sur console Game Pass Premium ou Essential Warhammer Survivors n’est pas annoncé dans ces formules Aucun abonnement Achat séparé possible

Pour les abonnés concernés, « inclus » signifie accessible avec un abonnement actif et tant que le jeu appartient au catalogue. Ce n’est pas une copie définitivement acquise. Si vous voulez seulement ce titre, comparer son prix d’achat au coût de votre formule est plus utile que de passer directement à un abonnement supérieur.

Un jeu vendu séparément, sans devoir posséder Vampire Survivors

Dans son annonce de date de sortie, Auroch Digital donne un tarif de référence de 7,49 €, en précisant que le prix peut varier selon la plateforme et la région. Il s’agit du tarif communiqué par l’éditeur ; le prix final sur Xbox en France reste à vérifier au lancement. Des réductions de lancement sont également prévues sur certaines plateformes, sans qu’il faille les généraliser à toutes les boutiques.

Warhammer Survivors est développé par Auroch Digital en partenariat avec poncle, le studio de Vampire Survivors. Le lien explique sa famille de gameplay, mais il ne faut acheter ni Vampire Survivors ni un de ses contenus supplémentaires pour comprendre ce que l’on installe : la FAQ du développeur confirme qu’il s’agit d’un jeu à part entière.

Des hordes à affronter, mais pas de soirée coopérative au lancement

Ne prévoyez pas quatre manettes pour ce jeu. Le développeur indique se concentrer sur une expérience à un joueur à la sortie. Il ne confirme ni coopération locale ni mode multijoueur en ligne, et ne donne aucune date pour une éventuelle arrivée de ces fonctions.

La proposition consiste à choisir un champion, survivre aux vagues et construire une combinaison d’armes et d’améliorations de plus en plus puissante. Les univers de Warhammer 40,000 et d’Age of Sigmar fournissent personnages, lieux et adversaires. On y trouve notamment les Tyranides et les Skavens, mais il n’est pas nécessaire de connaître leur histoire pour comprendre l’objectif immédiat : rester en vie et faire évoluer son arsenal.

Capture officielle de Warhammer Survivors. Auroch Digital / © Games Workshop.

Les personnages ne se distinguent pas seulement par leur apparence. Auroch annonce plus de 40 champions jouables. Dans sa présentation de deux d’entre eux, le studio explique par exemple que Morvenn Vahl projette un arc de tirs avec son bolter lourd, dont l’évolution ajoute des missiles. Lyssa Revenya utilise des grappins qui traversent l’arène et déplacent les ennemis. Le choix du personnage change donc la manière de composer sa puissance et d’occuper le terrain.

Bande-annonce officielle de révélation de la date de sortie, relayée par Auroch Digital.

La démo PC permet d’essayer, sans conserver sa progression

Si vous hésitez sur le rythme ou la lisibilité des combats, Auroch propose une démo sur PC via Steam. La nouvelle version annoncée le 6 octobre permet notamment d’incarner Lyssa Revenya et la Légende de Catachan, avec des armes et des capacités à découvrir.

Il faut cependant y entrer comme dans un essai : la progression de la démo ne sera pas transférée au jeu complet. Celle de l’ancienne démo n’est pas davantage reprise dans cette nouvelle version. Cette possibilité concerne le PC ; elle ne constitue pas l’annonce d’une démo Xbox.

Enfin, sur console Microsoft, vérifiez bien le modèle : Auroch cite Xbox Series X|S, pas une version Xbox One à installer. Le cloud figure dans l’annonce Game Pass, mais il correspond à un autre mode d’accès, avec ses propres conditions. Ce sont la formule détenue et le support utilisé qui déterminent ce que vous pourrez lancer le 10 novembre.

Pour organiser vos prochaines parties, retrouvez aussi les autres sorties Xbox de la semaine.