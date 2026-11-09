Vous utilisez ChatGPT mais vous en avez assez de l’IA partout ? Ce vote révèle un vrai décalage

Peut-on utiliser l’IA et en avoir assez d’en entendre parler ? Une consultation lancée le 8 novembre par le site allemand ComputerBase fait ressortir ce décalage : certains lecteurs se servent de ces outils tout en rejetant les contenus médiocres et l’intégration permanente de nouvelles fonctions. Ce vote mesure l’opinion de sa communauté volontaire, pas celle des Français.

Le rejet vise aussi ce que l’on reçoit sans l’avoir demandé

Lors de notre relevé du 9 novembre 2026, la question sur les principales irritations réunissait 3 762 participants. 82,8 % citaient la production massive de contenus de faible qualité et 82,6 % les fausses images, vidéos trompeuses et manipulations. Plusieurs réponses étaient possibles : on ne peut donc pas additionner ces pourcentages pour fabriquer un total d’utilisateurs mécontents.

Une autre question, consacrée à l’intérêt pour l’actualité de l’IA, obtenait des réponses plus nuancées. La catégorie la plus choisie réservait son intérêt aux nouveautés vraiment importantes. Cela ne revient ni à refuser tous les outils ni à réclamer leur disparition.

La consultation de ComputerBase reste ouverte jusqu’au 8 décembre. Ses résultats évolueront, et les votants sont des lecteurs inscrits qui choisissent de participer. Leur nombre ne transforme pas cet échantillon en sondage représentatif.

Une fonction utile et une présence imposée sont deux questions différentes

Pour juger une nouvelle option sur son téléphone ou son ordinateur, une approche plus concrète consiste à partir de la tâche. Un outil peut-il retrouver un document, expliquer une consigne ou préparer un brouillon que vous auriez réellement eu besoin de produire ? Si la réponse n’est pas claire, sa présence ne devient pas utile simplement parce qu’elle porte une étiquette IA.

Il faut ensuite regarder le travail qu’il laisse derrière lui. Relire une synthèse importante, vérifier une référence ou corriger une mauvaise réponse fait partie de son coût d’utilisation. Le bon critère est le résultat obtenu après cette vérification, pas uniquement la vitesse à laquelle du texte apparaît à l’écran.

Enfin, séparez l’essai ponctuel d’un engagement durable : avez-vous besoin d’un abonnement supplémentaire, de confier ce document au service ou d’activer la fonction pour toutes vos applications ? Ces questions permettent de choisir un usage précis, plutôt que d’accepter ou de rejeter en bloc une technologie. C’est aussi la distinction à faire avec le projet d’abonnement Galaxy AI repéré chez Samsung : les fonctions gratuites, les options envisagées et leur disponibilité réelle doivent être examinées séparément.

Le débat intéressant commence là : demander moins de promesses et des fonctions plus utiles n’est pas incompatible avec l’utilisation de l’IA. Ce que cette consultation donne à voir, avec ses limites, c’est une discussion sur le service rendu et la confiance, bien au-delà de la simple fascination pour un nouveau modèle.