Galaxy AI : Samsung teste un abonnement payant, voici ce qui resterait gratuit

Faudra-t-il payer pour continuer à utiliser les outils d’IA de son Galaxy ? Des éléments d’une application examinée par SammyGuru montrent que Samsung prépare un abonnement Galaxy AI Premium, avec des limites d’usage pour une offre gratuite et davantage de possibilités dans une formule payante. Cette découverte du 8 novembre décrit un projet en test : elle n’annonce pas une facturation qui s’appliquerait aujourd’hui à votre téléphone.

Un accès gratuit subsisterait, mais avec des limites

Selon l’analyse originale de SammyGuru, l’offre gratuite conserverait notamment l’assistance à la navigation, le clavier Samsung, l’assistance photo, la capture intelligente, le studio créatif, le résumé personnalisé de la journée et un agent personnel. Leur utilisation serait soumise à des plafonds. Des recharges de crédits et un abonnement Max permettraient de les dépasser, cette dernière formule affichant quatre fois plus d’usage.

Il manque une donnée décisive : le volume réellement accordé sans payer. La découverte ne permet pas d’indiquer combien de photos, de requêtes ou de résumés seraient possibles avant d’atteindre une limite. Impossible, donc, de déterminer si un usage occasionnel serait concerné ou si seuls les utilisateurs intensifs auraient besoin de crédits supplémentaires.

Cette distinction change la lecture du projet. Une fonction peut rester accessible gratuitement tout en cessant de répondre une fois un quota épuisé. À l’inverse, la présence d’un abonnement n’implique pas que toutes les fonctions du téléphone deviennent payantes.

La formule Max ajouterait aussi des fonctions

Au-delà des limites plus élevées, les éléments examinés mentionnent la création de vidéos à partir de photos et l’automatisation de tâches entre applications avec Bixby. Un compte rendu quotidien apparaît aussi, sans description suffisante pour expliquer son fonctionnement.

Ces indications donnent une direction au projet, sans établir les performances ou la disponibilité de chaque outil. Une description dans une application ne remplace pas une démonstration de la fonction livrée aux utilisateurs.

La nouvelle application Memory repérée pour One UI 9.5 fait l’objet d’une découverte distincte : aucun lien avec cet abonnement n’a été établi.

Des montants en dollars, pas un tarif pour la France

SammyGuru a relevé dans les ressources de l’application les montants de 4,99 dollars par mois et 47,99 dollars par an. Ce sont des indications internes susceptibles de changer, pas des prix annoncés pour la France. Les convertir en euros donnerait une précision trompeuse : prix local, taxes et conditions commerciales restent inconnus.

Le programme observé prévoit également le remboursement des sommes engagées pendant sa phase d’essai. Cela renforce la nécessité de distinguer ce test d’une offre commerciale définitive.

Pour un propriétaire de Galaxy, rien ne justifie donc de souscrire quoi que ce soit sur la foi de cette fuite. Il faudra attendre les conditions officielles : appareils concernés, pays, plafonds gratuits et fonctionnalités incluses. Ce sont ces quatre éléments qui permettront de comprendre si l’abonnement répond à un besoin réel, plutôt que son seul montant mensuel.