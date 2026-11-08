Vous n’avez jamais joué à Zelda ? Nintendo conseille de commencer par celui-ci

Bill Trinen explique pourquoi Ocarina of Time constitue une porte d’entrée dans l’univers de Zelda. Le remake Switch 2 modernise aussi la façon de parcourir Hyrule.

Vous connaissez Link de nom, mais vous n’avez jamais terminé un Zelda ? Nintendo conseille Ocarina of Time pour entrer dans la série. Bill Trinen, responsable de l’expérience joueurs et produits chez Nintendo of America, a défendu ce choix lors du lancement du remake Switch 2 à San Francisco.

Ses propos, rapportés ce 8 novembre par Nintendo Life, donnent une raison plus intéressante que le prestige du classique : le jeu présente les personnages et les relations qui aident à comprendre les autres aventures. Cela ne veut pas dire qu’il faut suivre tout Zelda dans un ordre obligatoire.

Une première aventure qui présente ses propres règles

Le conseil de Trinen repose sur le rôle fondateur du récit. Ocarina of Time raconte comment Link devient un héros et construit ses relations avec Zelda et Ganondorf. Le joueur découvre ce monde au fil de l’aventure, au lieu de devoir apprendre une chronologie avant de commencer.

La présentation officielle du remake expose d’ailleurs un conflit directement compréhensible : Ganondorf veut s’emparer de la Triforce et Link doit sauver Hyrule. Navi accompagne le héros et les personnages introduisent progressivement les lieux et leurs enjeux.

Autrement dit, vous n’avez pas besoin de connaître les épisodes précédents pour comprendre l’objectif de celui-ci. Le plaisir de reconnaître des références dans d’autres jeux viendra ensuite, si vous avez envie de poursuivre.

Pourquoi le remake peut être plus accueillant que le souvenir du jeu original

Commencer par un classique ne devrait pas obliger à accepter ses commandes telles qu’elles existaient sur une ancienne console. Nintendo annonce ici des contrôles et une caméra modernisés, ainsi que des déplacements avec saut et ruée. Ces changements touchent à la manière de parcourir les lieux, pas seulement à leur apparence.

La nouvelle présentation comprend également des dialogues doublés, une musique orchestrale et des scènes enrichies. Ce sont des repères utiles pour un débutant qui veut suivre les personnages et l’aventure sans aborder le jeu comme un objet de musée.

L’ocarina conserve son rôle central : les mélodies apprises permettent notamment de modifier le moment de la journée ou d’ouvrir des passages. Nintendo prévoit des commandes classiques, mais aussi une interaction avec le microphone de la Switch 2 pour ceux qui veulent essayer cette autre façon de jouer. Il ne faut donc pas confondre cette possibilité avec une obligation de chanter pour progresser.

Le bon point de départ dépend aussi de l’aventure que vous cherchez

Le choix de Nintendo reste une recommandation éditoriale de son représentant, pas la démonstration qu’un seul Zelda convient à tout le monde. Ocarina of Time est particulièrement pertinent si votre envie est de découvrir Link, Zelda et Ganondorf dans un récit qui vous accompagne depuis le début.

Pour décider, posez-vous une question simple : cherchez-vous d’abord à comprendre cet univers ou cherchez-vous une liberté d’exploration particulière ? Le discours de Trinen répond surtout à la première attente. Il ne constitue pas un classement de tous les épisodes ni une promesse sur les goûts de chaque joueur.

Dernier point pratique : ce remake est destiné à la Nintendo Switch 2. Il ne faut pas le confondre avec les anciennes éditions d’Ocarina of Time. Avant de choisir une version, vérifiez bien la console indiquée : retrouver le même nom sur plusieurs machines ne signifie pas retrouver les mêmes commandes et la même présentation.

Si vous bloquez pendant cette première aventure, la carte de Zelda Notes peut masquer les lieux encore inconnus. Elle permet de chercher un objet oublié sans forcément dévoiler les prochaines régions.

Crédit image : Nintendo.