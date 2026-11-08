Vivo Y32 5G : 8 000 mAh, mais attention au téléphone caché derrière le même nom

Le Vivo Y32 5G possède bien une batterie de 8 000 mAh. Mais le Y32 vendu au Népal n’est pas ce même téléphone. Cette différence change le processeur, le réseau et même la présence du NFC. Elle mérite d’être vérifiée avant de comparer des prix trouvés sur Internet.

La fiche officielle de Vivo à Taïwan décrit le Y32 5G avec un Snapdragon 4 Gen 2, 6 Go de mémoire et 128 Go de stockage. Une carte microSD peut augmenter le stockage jusqu’à 2 To. Le tiroir accueille deux nano-SIM, ou une SIM et une carte mémoire : les trois ne s’utilisent donc pas simultanément.

Une grosse batterie dans un grand format

La recharge filaire est annoncée à 44 W. L’écran LCD de 6,87 pouces atteint 120 Hz, avec une définition de 1 592 × 720 pixels. La fréquence concerne la fluidité de l’affichage ; elle n’augmente pas la définition. Pour lire de petits caractères ou regarder une image de près, ce sont deux caractéristiques différentes.

Le poids atteint 229 à 230 g selon la couleur. Cette réserve d’énergie s’adresse donc davantage à ceux qui acceptent un grand téléphone qu’à ceux qui cherchent un appareil discret dans la poche. La capacité ne constitue pas, à elle seule, un résultat d’autonomie.

Les caractéristiques officielles taïwanaises indiquent aussi le NFC et OriginOS 6 sur Android 16. Elles confirment l’identité de cette version, pas sa vente en France.

Le tarif népalais appartient à une autre version

Sur la fiche officielle népalaise du Y32, on trouve un processeur T7300, des réseaux limités à la 4G et aucun NFC. Les prix en roupies népalaises affichés sur cette page ne doivent donc pas être associés au Snapdragon et à la 5G du modèle taïwanais.

Avant un achat à l’étranger, le nom « Y32 » ne suffit pas. La mention 5G, la référence de la variante et la fiche du pays de vente doivent correspondre. Ce problème de version ne concerne pas uniquement Vivo : les différences entre les Motorola Edge 70 Pro européen et indien demandent la même attention. Deux offres apparemment comparables peuvent désigner des appareils aux fonctions différentes.

Visuel : Vivo / montage Menow.