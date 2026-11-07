vivo X500 Ultra et OPPO Find X10 Ultra : ce que la fuite révèle sur leurs appareils photo

Deux futurs photophones, deux façons de répartir les mégapixels. Une fuite attribuée à Yogesh Brar évoque trois capteurs de 200 Mpx pour l’OPPO Find X10 Ultra et deux pour le vivo X500 Ultra. Les marques n’ont confirmé ni ces configurations ni une sortie en France. Le détail le plus intéressant est la place de ces capteurs : chez OPPO, la fuite concerne aussi l’ultra grand-angle.

OPPO aurait deux téléobjectifs, dont un zoom optique 10×

Selon la publication attribuée à Yogesh Brar, relayée par Smartmania, OPPO placerait ses trois capteurs de 200 Mpx derrière l’objectif principal, l’ultra grand-angle et un téléobjectif 3×. Un quatrième module de 50 Mpx servirait au zoom optique 10×.

Le 3× et le 10× visent des usages différents. Le premier peut servir pour un portrait pris à quelques mètres. Le second cadre un détail lointain avec moins de recadrage numérique. En intérieur ou à la tombée du jour, il faudra toutefois regarder l’ouverture, la taille du capteur et la stabilisation pour savoir si le module le plus long reste exploitable.

Chez vivo, le capteur principal reste le point d’interrogation

La configuration évoquée pour le X500 Ultra combine deux capteurs de 200 Mpx, sur le module principal et le téléobjectif, et un ultra grand-angle de 50 Mpx. Elle diffère d’un précédent signalement sur un prototype à capteur principal de 50 Mpx. Ces informations décrivent des pistes rapportées à des moments différents. Elles ne permettent pas de savoir laquelle sera retenue.

Pour comparer les appareils à leur sortie, regardez des images prises à cadrage comparable, surtout aux longues focales et en basse lumière. Les mégapixels laissent davantage de marge pour recadrer si l’optique et le traitement suivent. À eux seuls, ils ne disent rien de la netteté d’un sujet en mouvement.

Des téléconvertisseurs pour aller plus loin que le zoom du téléphone

Smartmania évoque aussi des téléconvertisseurs pour les deux appareils. Ces accessoires se placent devant le téléobjectif et resserrent le cadrage. Leur intérêt se voit surtout sur un sujet éloigné, comme un oiseau ou un sportif depuis les tribunes. Reste à savoir si vivo et OPPO reprendront les accessoires de la génération précédente. Pour quelqu’un qui en possède déjà un, la compatibilité de la fixation et du logiciel compte autant que la focale promise.

Snapdragon chez vivo, MediaTek chez OPPO ?

La piste rapportée par Smartmania oppose un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 pour le vivo X500 Ultra à un Dimensity 9600 Pro pour l’OPPO Find X10 Ultra. Ce sont des références évoquées avant annonce. Pour la photo et la vidéo, le choix de la puce peut jouer sur le traitement de l’image et sur la tenue des performances en enregistrement prolongé. Il faudra des mesures sur les appareils de série pour départager les deux.

Le Find X10 Ultra pourrait être retardé, et la France reste à confirmer

Un signalement distinct publié le 6 novembre par Kartikey Singh affirme que le développement du Find X10 Ultra aurait été mis en pause. Smartmania évoque un report ou une annulation parmi les scénarios possibles. OPPO n’a pas confirmé cette pause. Une configuration qui circule peut donc correspondre à un appareil encore en développement, dont la commercialisation reste incertaine.

La présence des générations précédentes en Europe rend la question pertinente pour les lecteurs français. Elle ne fixe aucun calendrier pour leurs successeurs. Pour l’instant, il manque une annonce de lancement, une liste de marchés et une fiche officielle pour chacun des deux Ultra. Si vous envisagez un achat photo dans les prochaines semaines, les caractéristiques évoquées ici permettent de savoir quoi surveiller lors d’une éventuelle présentation.