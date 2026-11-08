Vivo X500 Pro Max : son accessoire de 400 mm ne se monte pas sur toute la gamme

Photographier un sujet éloigné avec son téléphone ne consiste pas forcément à pousser le zoom numérique. Vivo prépare un accessoire ZEISS de focale équivalente à 400 mm pour le X500 Pro Max. La compatibilité est le détail décisif : cet accessoire ne concerne pas indifféremment tous les smartphones de la série.

400 mm pour le Pro Max, 200 mm pour les deux autres

Selon les éléments de présentation indienne rapportés par 91mobiles le 5 novembre, le Telephoto Extender Gen 2 Ultra de 400 mm est réservé au X500 Pro Max. Le modèle Gen 2 de 200 mm est destiné aux X500 et X500 Pro. Les accessoires sont vendus séparément : il faut vérifier leurs références complètes, car le seul nom « X500 » ne garantit pas la compatibilité du kit le plus long.

Ce que signifie une focale de 400 mm sur un smartphone

La valeur équivalente sert à comparer l’angle de champ avec celui de la photographie traditionnelle. Elle ne décrit pas la longueur physique d’un objectif de 40 centimètres fixé au téléphone. Une longue focale permet de cadrer plus serré un sujet éloigné, mais demande aussi de viser précisément et de maîtriser les mouvements.

L’intérêt est différent de celui d’un recadrage numérique : un accessoire optique modifie le dispositif utilisé pour former l’image. Cela ne dispense pas de regarder les résultats, la lumière disponible et la stabilité de l’ensemble. Aucun grossissement spectaculaire ne garantit à lui seul un niveau de détail.

Un équipement à transporter, pas seulement une fonction à activer

Pour un concert, la photo animalière ou un détail architectural, un kit peut répondre à un besoin précis. Il ajoute toutefois une pièce à installer et à emporter. Celui qui prend surtout des photos spontanées doit intégrer cette différence d’usage dans son choix : l’accessoire ne sera pas nécessairement monté au moment où la scène se présente.

Le dossier évoque un lancement indien, sans établir le prix ni la disponibilité française de ces kits. La date du 25 novembre reste une attente rapportée, non une date confirmée à partir des éléments consultés. Même après avoir distingué les versions européennes des Vivo X500 Pro et Pro Max, il faudra vérifier le contenu du coffret : voir l’accessoire dans une annonce ne signifie pas qu’il accompagne automatiquement le téléphone.