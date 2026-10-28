Vivo X500 Pro et Pro Max en Europe : les prix et les configurations à distinguer

Les Vivo X500 Pro et Pro Max arrivent en Europe, avec des configurations qu’il faut distinguer des modèles chinois. Le lancement international du 27 octobre précise les prix européens et révèle une différence de batterie sur le Pro Max. Surtout, l’offre à 2 199 € inclut un kit photo : ce n’est pas le tarif de départ du téléphone.

Le Pro débute à 1 299 €, le Pro Max à 1 499 €

Le lancement international rapporté le 27 octobre situe le X500 Pro européen à 1 299 € en 256 Go et 1 449 € en 512 Go. Le Pro Max commence à 1 499 € en 256 Go. Les 2 199 € associés à l’offre la plus chère concernent une version 1 To avec kit photo, pas le prix de départ du smartphone.

Configurations et prix européens annoncés Modèle Stockage Prix X500 Pro 256 Go 1 299 € X500 Pro 512 Go 1 449 € X500 Pro Max 256 Go 1 499 € X500 Pro Max avec kit photo 1 To 2 199 €

Comparer ces offres demande de composer le même panier. Le stockage augmente le prix du téléphone ; le kit ajoute un ensemble d’accessoires à considérer séparément. Le montant le plus spectaculaire de la gamme n’est donc pas le meilleur indicateur du coût d’entrée.

Une fiche commerciale espagnole du X500 Pro confirme la présence de la gamme sur un marché de l’Union européenne. Ces éléments établissent une arrivée européenne, sans suffire à fixer un tarif français identique ni une disponibilité chez chaque distributeur en France.

La batterie du Pro Max international n’est pas celle du modèle chinois

Autre différence à garder en tête : le Pro Max international est annoncé avec 7 800 mAh, contre 8 000 mAh pour la version chinoise. Le chiffre de la première présentation ne doit donc pas être transféré automatiquement à la référence vendue ailleurs.

La capacité indique une quantité d’énergie disponible, pas un nombre garanti d’heures à l’écran. L’affichage, le réseau, le traitement photo et les réglages logiciels pèsent aussi sur la consommation. Un écart de capacité permet de distinguer deux fiches techniques ; il ne remplace pas un essai d’autonomie effectué dans les mêmes conditions.

Le lancement international donne enfin une gamme européenne à examiner, au-delà des premières présentations de la série. Pour comparer une offre, trois éléments doivent correspondre : modèle, stockage et contenu du kit. Les prix européens annoncés restent des repères ; aucun tarif français TTC n’est établi par les documents consultés.