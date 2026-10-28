iOS 27.2 ajoute un filigrane invisible aux images IA et à certaines retouches

iOS 27.2 ajoute une signature invisible aux images créées avec Image Playground et à certaines retouches de Photos. Apple active ainsi le marquage SynthID annoncé en juin. Il peut aider à repérer l’intervention d’une IA, sans certifier à lui seul qu’une image raconte la vérité.

Image Playground est marqué, certaines petites retouches ne le sont pas

MacRumors rapporte le 26 octobre l’activation d’un mécanisme annoncé par Apple en juin. Les images produites par Image Playground reçoivent le filigrane. Pour Photos, le média a observé le marquage avec les fonctions d’extension et de recadrage génératif ; avec l’outil de nettoyage, son apparition dépendait de l’ampleur de la retouche dans les essais rapportés.

Les essais décrits sont ceux de MacRumors. Ils montrent qu’une petite correction et une transformation plus étendue peuvent recevoir un traitement différent. Présenter SynthID comme une étiquette appliquée à toute photo modifiée sur iPhone effacerait précisément cette différence.

Un indice d’origine, pas un certificat de vérité

SynthID est une technologie de Google qui inscrit une signature dans le contenu. La détection d’un filigrane peut signaler qu’un outil compatible est intervenu. Elle ne dit pas, à elle seule, si la scène représentée est crédible, si la légende est honnête ou si une image a ensuite été sortie de son contexte.

Le raisonnement inverse serait également fragile : une image sans signature détectée peut venir d’un outil qui n’utilise pas SynthID. L’absence de marque ne constitue donc pas une preuve de photographie intacte. Pour un lecteur qui reçoit un visuel sur une messagerie, le marquage ajoute un indice à l’examen de la provenance ; il ne remplace pas cet examen.

Pour rechercher cette signature, MacRumors renvoie vers SynthID Detector et indique qu’iOS n’intègre pas de détecteur dédié. L’activation ne marque pas rétroactivement toutes les anciennes photos. Elle ajoute une trace à certaines créations et retouches nouvelles, avec un périmètre qui dépend de l’outil utilisé.