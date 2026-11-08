Vivo X500 FE : le NFC apparaît dans une nouvelle certification

Le Vivo X500 FE laisse une nouvelle trace à Singapour. Une inscription IMDA repérée par 91mobiles associe le téléphone à la référence V2653 et mentionne la 5G, le Wi-Fi, le Bluetooth et le NFC. Ce document resserre ce que l’on sait réellement de l’appareil, sans dévoiler toute sa fiche technique.

Le numéro d’enregistrement rapporté est SER/26/0337. La certification s’ajoute à d’autres repérages réglementaires relatés pour ce modèle. Une étape administrative dans plusieurs pays montre qu’un produit est préparé pour différents marchés ; elle ne donne cependant ni la date de sa présentation ni la liste définitive des pays où il sera vendu.

Le NFC est utile, mais il ne garantit pas tous les paiements

La présence de cette liaison sans contact intéresse notamment les personnes qui utilisent leur téléphone pour valider ou payer. Elle représente une condition matérielle, pas une promesse que chaque service fonctionnera : il faut aussi une application compatible, une banque ou un titre pris en charge et un logiciel adapté à la région de vente.

Le relevé de certification publié le 3 novembre ne confirme pas le processeur, les appareils photo ou la batterie du X500 FE. Les fiches qui circulent sur ces points relèvent encore de fuites. Il serait tout aussi prématuré de transformer une inscription à Singapour en disponibilité française.

Pour identifier une future annonce, le nom commercial et la référence V2653 seront donc plus utiles qu’une photographie d’un ancien Vivo FE : une ressemblance de nom ne garantit ni le même téléphone ni les mêmes fonctions. Pour les autres Vivo X500, les configurations européennes des Pro et Pro Max font l’objet d’un dossier distinct ; elles ne constituent pas la fiche de ce FE.