Une caméra derrière la vitre peut-elle filmer dehors la nuit sans reflets ?

Une caméra posée derrière une fenêtre peut donner une image nette le jour puis filmer surtout le reflet du salon à la nuit tombée. Avant de changer d’appareil, testez le cadrage au moment où vous en aurez besoin. La position de l’objectif et les lumières qui se reflètent dans la vitre comptent autant que les réglages de la caméra.

Le test à faire avant de fixer la caméra

Placez l’objectif près du verre et regardez l’image en direct après la tombée de la nuit. Éteignez puis rallumez les lampes de la pièce pour identifier celles qui se reflètent. Si votre caméra dispose de LED infrarouges et qu’un halo blanc apparaît quand elles s’allument, essayez de les désactiver. Il faudra alors un éclairage extérieur suffisant pour conserver une image exploitable.

Les modèles conçus pour cet usage, comme l’Eufy E10 présenté aux États-Unis, rapprochent l’objectif du verre et peuvent utiliser un montage qui masque la lumière venant de la pièce. Le guide du fabricant explique l’intérêt de cette installation. La disponibilité française du modèle reste à confirmer.

Vérifiez aussi les alertes de mouvement

Une image correcte ne garantit pas que l’appareil enverra une notification quand quelqu’un passe. Une caméra qui détecte le mouvement dans les images et un modèle qui utilise un capteur infrarouge passif ne réagissent pas forcément de la même façon derrière une fenêtre. Faites un passage dans la zone cadrée et vérifiez séparément la vidéo et la réception de l’alerte.

En France, la CNIL rappelle qu’un particulier peut filmer sa propriété, en évitant la voie publique et la propriété des voisins. Vérifiez ce qui entre dans le cadre depuis la fenêtre, y compris dans les coins de l’image. Si votre objectif est surtout de voir les colis devant la porte, le cadrage vertical d’une sonnette à deux caméras répond à un autre besoin.