Lunettes Apple et AirPods à caméra : ce que révèle le témoignage d’un fournisseur

Un fournisseur chinois dit avoir participé à des travaux liés à des lunettes connectées Apple et à des écouteurs équipés de caméras. Cette déclaration donne un indice sur l’avancement des projets. Apple n’a annoncé ni ces appareils, ni leur date de vente, ni l’usage précis de leurs capteurs.

Ce que le fournisseur dit avoir fait

Quick Intelligent Equipment fabrique des équipements utilisés dans les chaînes de production. D’après le compte rendu publié par IT Home, l’entreprise a participé à des travaux de validation des procédés et s’attend à ce que les activités associées commencent à contribuer progressivement à son chiffre d’affaires en 2027. Un fournisseur peut cependant être payé pour des essais ou pour la préparation d’une chaîne bien avant toute mise en vente.

C’est la partie intéressante de cette déclaration. Lorsqu’un fabricant commence à tester les procédés d’assemblage, il cherche notamment à savoir si une pièce peut être fabriquée et contrôlée de façon répétable. Il peut encore revoir le design, changer de capteur ou décider de ne jamais lancer le produit sous cette forme.

À quoi pourraient servir des caméras sur des écouteurs ?

Une paire d’écouteurs équipée de petits capteurs pourrait aider un assistant à interpréter ce qui se trouve autour de la personne qui les porte. Cela dépendrait toutefois du champ de vision, de la qualité du capteur et de l’appareil qui traite les données. En l’état, rien ne permet d’affirmer que ces écouteurs pourraient filmer comme un iPhone ou enregistrer une vidéo à la demande.

Des lunettes offrent un autre point de vue. Le capteur peut suivre plus naturellement la direction du regard que sur un écouteur placé sur le côté de la tête. Pour un acheteur, les questions utiles seront donc concrètes. Le système saura-t-il décrire une scène en français ? Faudra-t-il garder l’iPhone à portée ? Quel voyant préviendra les personnes à proximité si une caméra s’active ?

Ce que cela change si vous comptiez acheter des AirPods

Pour choisir des écouteurs aujourd’hui, comparez les fonctions qui existent sur les modèles disponibles, comme la réduction de bruit, le confort et l’autonomie. Le projet d’AirPods à caméra gagne un indice industriel. Un prix français, des fonctions accessibles en France et un calendrier public restent à établir.

Les lunettes et les écouteurs sont deux pistes distinctes. L’avancement de l’une ne donne donc aucun calendrier pour l’autre. La déclaration du fournisseur porte sur son propre travail industriel. Les caractéristiques finales, les éventuels appareils compatibles et la disponibilité commerciale dépendront des annonces d’Apple.