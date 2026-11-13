Un fan transforme deux AT-AT LEGO en Étoile de la Mort façon pain d’épices

À l’origine, ces briques formaient deux marcheurs impériaux. Entre les mains de Re-Bricked, elles dessinent une Étoile de la Mort marron, couverte de glaçage et de bonbons. Le créateur a même prévu une coque amovible : quand on la retire, le décor de Noël laisse place à plusieurs salles reconnaissables de Star Wars.

Deux marcheurs et 155 pièces de plus

Le projet part de deux exemplaires de l’AT-AT LEGO Star Wars façon pain d’épices, référence 40806. Les deux boîtes fournissent une grande partie des briques, mais il faut 155 pièces supplémentaires pour reproduire la construction. C’est le premier point à vérifier si vous avez déjà un AT-AT chez vous : une deuxième boîte ne suffit pas à elle seule.

La demi-sphère mesure environ 21 cm de haut, 21 cm de large et 13 cm de profondeur, hors laser. Les panneaux articulés dessinent la courbe de la façade. Quatre points d’attache permettent de retirer cette façade d’un seul bloc pour accéder aux pièces intérieures. Les éléments blancs et les pastilles colorées reprennent l’aspect du glaçage et des bonbons du marcheur original.

Le compacteur bouge, et le hangar a même sa navette

Derrière la coque, Re-Bricked a aménagé un hangar miniature, une salle du trône, un poste de commande du laser et une chambre de méditation pour Dark Vador. Le compacteur d’ordures a un petit débattement : ses parois bougent légèrement. C’est un détail de mise en scène qui se remarque surtout sur les vues de l’intérieur.

La fiche de Re-Bricked sur Rebrickable donne accès aux vues du montage et à son inventaire. Si vous voulez tenter la transformation, comparez la liste à votre stock avant de démonter vos modèles. Si vous préférez garder la silhouette du marcheur, Menow avait déjà repéré un autre projet qui utilise deux boîtes pour agrandir l’AT-AT.

Crédit photo : Re-Bricked, via The Brick Post.