Un fan a recréé le vaisseau d’Interstellar en LEGO, et son Ranger va devenir un vrai set

Le Ranger d’Interstellar va passer du bureau d’un fan au catalogue LEGO. Le 9 novembre 2026, LEGO Ideas a retenu la proposition de Minibrick41587, inspirée du vaisseau du film de Christopher Nolan. La version soumise au vote compte 561 pièces. C’est cette création que l’on peut voir aujourd’hui, en attendant les premières images du set commercial.

Le toit se soulève pour laisser voir l’équipage

La silhouette blanche et noire rappelle la navette du film. Sur le modèle présenté à LEGO Ideas, le créateur a aménagé l’intérieur pour accueillir deux figurines et l’un des robots. Il a aussi prévu une trappe arrière qui s’ouvre. La proposition montre Cooper et le Dr Brand aux côtés de TARS et CASE, les deux robots aux formes rectangulaires.

Le choix du Ranger donne à la construction une échelle très différente de celle de l’Endurance, le grand vaisseau en anneau. Le format compact permet d’ouvrir la coque et de déplacer les personnages à l’intérieur. Le détail qui donne envie de regarder sous le toit compte autant que la silhouette à exposer.

Ce que LEGO a validé le 9 novembre

La décision ouvre le développement d’un set commercial. Le nombre de pièces, la structure et les figurines peuvent évoluer avant la présentation de la boîte. Le prix, la date de sortie et la référence commerciale restent à annoncer. Les 561 pièces sont donc celles du projet visible sur les photos.

La décision est plus avancée que celle prise lors de la même revue sur le taxi du Cinquième Élément, qui reste à l’étude. Pour le Ranger, la question est désormais de savoir quels détails de la création originale LEGO conservera.

Crédit image : LEGO Ideas / Minibrick41587.